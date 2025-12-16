Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικές μεταδόσεις με Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Βαλένθια

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (16.12.2025) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της νέας “διαβολοβδομάδας” στη Euroleague, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (16.12.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σολνόκι – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports 6HD Παρί – Μπαρτσελόνα Euroleague

Αθλητικά
