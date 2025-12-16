Αθλητικές μεταδόσεις με Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Βαλένθια

Οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της νέας “διαβολοβδομάδας” στη Euroleague, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (16.12.2025).
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup
18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σολνόκι – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός Euroleague
21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βαλένθια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
22:00 Novasports 6HD Παρί – Μπαρτσελόνα Euroleague