Αθλητικές μεταδόσεις με Ηρακλής – Βόλος και Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και Σφιόντεκ – Σάκκαρη

Με έπαθλο μία θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ξεκινάει σήμερα (17.08.2026) ο Β’ Προκριματικός Γύρος της διοργάνωσης. Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζουν τα Ηρακλής – Βόλος και Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης.

Από το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει ακόμα η εκτός έδρας αναμέτρηση πρωταθλήματος της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στην έδρα της Κάζα Πία, αλλά και η “μάχη” της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Ίγκα Σφιόντεκ, στο τουρνουά του Σινσινάτι.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις:

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 4η Μέρα (Σφιόντεκ – Σάκκαρη)

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 ΣΚΑΪ Hybrid Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης Κύπελλο Ελλάδας Superbet

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20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 4η Μέρα

21:00 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Βόλος Κύπελλο Ελλάδας Superbet

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάρντιφ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Έλτσε LaLiga

22:15 Novasports Prime Παλέρμο – Λέτσε Κύπελλο Ιταλίας

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Κάζα Πία – Μπενφίκα Liga Portugal