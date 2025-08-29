Αθλητικές μεταδόσεις με κλήρωση για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και δράση στο Eurobasket 2025

Οι ευρωπαϊκές κληρώσεις για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ (στη League Phase του Europa League) και ΑΕΚ (στη League Phase του Conference League), οι αγώνες για το Eurobasket 2025, αλλά και αναμετρήσεις για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (29.08.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 ΕΡΤ2 Ολλανδία – Σερβία Βόλεϊ γυναικών

13:30 Novasports 4HD Γερμανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 1

14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS1

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League

14:45 Novasports Start Τουρκία – Τσεχία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS2

15:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Conference League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS3

16:30 ΕΡΤ1, Novasports 4HD Λιθουανία – Μαυροβούνιο Ευρωμπάσκετ Ανδρών

16:30 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ταϊλάνδη Βόλεϊ γυναικών

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS4

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 2

18:00 Novasports Start Εσθονία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

18:50 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League

19:30 Novasports Prime Χέρτα Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

19:30 Novasports 2HD Νυρεμβέργη – Πάντερμπορν Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Σασουόλο Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Ράιν Νέκαρ Bundesliga χάντμπολ

20:30 Novasports 4HD Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

20:30 Novasports 1HD Έλτσε – Λεβάντε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:15 Novasports Start Πορτογαλία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

21:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Μίλαν Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Ζιλ Βισέντε – Μορεϊρένσε Liga Portugal

22:30 Novasports Prime Βαλένθια – Χετάφε La Liga

22:30 Novasports 2HD Σπόρτινγκ Χιχόν – Λεονέσα Ποδόσφαιρο