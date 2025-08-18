Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Κύπελλο Ελλάδας και τελικό Σίνερ – Αλκαράθ

Φτωχό είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας
Ο Γιανίκ Σίνερ με τον Κάρλος Αλκαράθ
Σίνερ εναντίον Αλκαράθ / REUTERS

Το Κύπελλο Ελλάδας κάνει πρεμιέρα με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός και η αναμέτρηση ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025, το οποίο περιλαμβάνει και το νέο μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ στο Σινσινάτι.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:30 Novasports 2HD Σπέτσια – Σαμπντόρια CoppaItalia

22:00 Novasports Prime Λιντς – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπέτις La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ Σινσινάτι Τελικός

22:15 Novasports 2HD Τορίνο – Μόντενα Coppa Italia

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βιθέντε – Πόρτο Liga Portugal

