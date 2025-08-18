Αθλητικές μεταδόσεις με Κύπελλο Ελλάδας και τελικό Σίνερ – Αλκαράθ

Το Κύπελλο Ελλάδας κάνει πρεμιέρα με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός και η αναμέτρηση ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025, το οποίο περιλαμβάνει και το νέο μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ στο Σινσινάτι.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας
19:30 Novasports 2HD Σπέτσια – Σαμπντόρια CoppaItalia
22:00 Novasports Prime Λιντς – Έβερτον Premier League
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπέτις La Liga EA Sports
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ Σινσινάτι Τελικός
22:15 Novasports 2HD Τορίνο – Μόντενα Coppa Italia
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βιθέντε – Πόρτο Liga Portugal