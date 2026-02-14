Αθλητικές μεταδόσεις με Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Ίντερ – Γιουβέντους

Το Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για τη Super League, το ντέρμπι δικεφάλων, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την GBL, αλλά και το μεγάλο ματς, Ίντερ – Γιουβέντους για τη Serie A, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14.02.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα
14:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρτον – Γουέστ Χαμ Emirates FA Cup
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα
15:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Θέλτα La Liga EA Sports
15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου Super League 2
15:00 Mega News Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Φιορεντίνα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ολυμπιακός GBL
16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΟ Μυκόνου – Άρης GBL
16:00 ΕΡΤ Sports 3 Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι GBL
16:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS12
16:30 Novasports Start Χόφενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα, Τελικός
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS13
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαουθάμπτον – Λέστερ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Νόριτς – Γουέστ Μπρομ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ντέρμπι – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League
17:00 Mega News Ολυμπιακός – BK-46 EHF European Cup χάντμπολ
17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Βιγιαρεάλ La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS14
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Καρδίτσα GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ GBL
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λάτσιο – Αταλάντα Serie A
19:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS15
19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Βαρέζε – Μπρέσια Lega Basket Serie A
19:30 Novasports Prime Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Super League
19:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Κολωνία Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Αλαβές La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Φατέχ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άστον Βίλα – Νιούκαστλ Emirates FA Cup
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Άρης Super League 2025-26
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κηφισιά Volley League Ανδρών
21:00 Novasports Start Άγιαξ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie
21:30 Novasports 2HD Ντινάμο Δρέσδης – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ίντερ – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπράιτον Emirates FA Cup
22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ζιλ Βισέντε – Μπράγκα Liga Portugal