Αθλητικές μεταδόσεις με ΟΦΗ – Ολυμπιακός για τη Super League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχεί η μάχη του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ για την Super League. Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Άρη και η ΑΕΛ Novibet τον Αστέρα Τρίπολης σε μία μάχη παραμονής.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Chinese Grand Prix 2026, Qualifying

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS13

10:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

14:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόβεντρι – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Περιστέρι GBL

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Αταλάντα Serie A

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Ντόρτμουντ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ολυμπιακός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – ΚΠΡ EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε La Liga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Έβερτον Premier League

19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Άρης Super League

19:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 2HD Τσέλσι – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Βαλένθια La Liga

19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καλίγ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Βαλένθια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βενέτσια – Ούντινε Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φατέχ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 4HD Χέρτα Βερολίνου – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Χαρτς Scottish Premiership

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αρούκα – Μπενφίκα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις