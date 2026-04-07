Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός και προημιτελικούς στο Champions League

Οι εκτός έδρας αγώνες των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague και τα Ρεάλ – Μπάγερν και Σπόρτινγκ – Άρσεναλ για τα προημιτελικά στο Champions League, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026)

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας το ενδιαφέρον συγκεντρώνει το εκτός έδρας game 2 της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα για τους “8” του BCL, αλλά και η αναμέτρηση της Εθνικής πόλο με την Σερβία, στα προκριματικά του World Cup.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία World Cup πόλο

19:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague

20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι Euroleague

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Παρί Euroleague

21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

22:00 Novasports Extra 1 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League