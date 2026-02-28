Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Κυπέλλου στο πόλο ανδρών και τρία ματς της Super League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Για τη Super League κοντράρονται ο ΟΦΗ με την ΑΕΛ Novibet, ο Ατρόμητος με τον Παναιτωλικό και η Κηφισιά με το Λεβαδειακό.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

08:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Κατατακτήριες Δοκιμές)

09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Tissot Sprint)

14:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2

15:00 Mega News Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Λέτσε Serie A

16:30 Novasports 6HD Γκλάντμπαχ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Βέρντερ Βρέμης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 4HD Νιούκαστλ – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 τένις Ντουμπάι τένις

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πρέστον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet Super League

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κύπελλο Πόλο Ανδρών Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός τελικός Final 4

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Νάπολι Serie A

19:30 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

19:45 Novasports 4HD Χεράκλες – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Λεβαδειακός Super League

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νασιονάλ – Μπράγκα Liga Portugal

21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φάιχα – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Σάλκε Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις