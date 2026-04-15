Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ οι ημιτελικοί του Champions League, όλα τα γκολ των προημιτελικών

Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ημιτελικών του Champions League, με την ολοκλήρωση και των αγώνων ρεβάνς της Τετάρτης (15.04.2026). Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ είναι τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι δυο φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης λίγο έλειψε να φέρει “εφιάλτες” στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά οι Βαυαροί επικράτησαν εντός έδρας με 4-3 και -έχοντας επικρατήσει 2-1 στο ‘Μπερναμπέου” πέρασαν στα ημιτελικά του Champions League.

Στο άλλο ματς της Τετάρτης (15.04.2026) Άρσεναλ και Σπόρτινγκ λισαβόας έμειναν στο 0-0 στο Λονδίνο, με την αγγλική ομάδα να παίρνει την πρόκριση, έχοντας “προίκα” το “διπλό” της (0-1) στην Πορτογαλία.

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Τρίτης (14.04.2026) η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε για δελυτερη φορά με 2-0 την Λίβερπουλ, αυτή τη φορά μέσα στο Άνφιλντ και πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Την πρόκριση πήρε και η Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Μπαρτσελόνα, παρά την ήττα της με 2-1 στο «Μετροπολιτάνο» (συνολικό σκορ 3-2 υπέρ των «ροχιμπλάνκος»).

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)