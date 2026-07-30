Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Πάκσι και ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου

Οι αγώνες ρεβάνς των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα προκριματικά των διοργανώσεων που συμμετέχουν, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (30.07.2026).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχει ακόμα το φιλικό προετοιμασίας του Άρη με την Μόντσα.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

19:00 Novasports Prime Μόντσα – Άρης Φιλικός Αγώνας

20:45 OPEN TV ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου UEFA Europa League

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Πάκσι UEFA Conference League