Αθλητικά

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έφθασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Μέσα στην Πέμπτη η ανακοίνωση της μετεγγραφής του στον Παναθηναϊκό
Ο Φρανσίσκο μετά την άφιξή του στην Αθήνα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Φρανσίσκο μετά την άφιξή του στην Αθήνα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/07/26), ο Σιλβέν Φρανσίσκο έφθασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό και αποθεώθηκε από τον κόσμο που τον συνάντησε στο αεροδρόμιο.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έγινε αμέσως αντιληπτός από φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι και έσπευσαν να τον καλωσορίσουν στην ομάδα τους και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα του “τριφυλλιού” υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο “Ελ Βενιζέλος” Director of Scouting and Team Personnel Νίκος Παππάς και ο Team Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Γκοτζογιάννης.

Μέσα στην ημέρα πια, ο Γάλλος γκαρντ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ανακοινωθεί η μετεγγραφή του και να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα.

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΙΛΒΕΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΙΛΒΕΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΙΛΒΕΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο Φρανσίσκο βρισκόταν στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές και έτσι, μετά τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν πήρε το πρώτο αεροπλάνο για την Αθήνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
92
87
74
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo