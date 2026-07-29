Λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/07/26), ο Σιλβέν Φρανσίσκο έφθασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό και αποθεώθηκε από τον κόσμο που τον συνάντησε στο αεροδρόμιο.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έγινε αμέσως αντιληπτός από φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι και έσπευσαν να τον καλωσορίσουν στην ομάδα τους και να φωτογραφηθούν μαζί του.

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Το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα του “τριφυλλιού” υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο “Ελ Βενιζέλος” Director of Scouting and Team Personnel Νίκος Παππάς και ο Team Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Γκοτζογιάννης.

Μέσα στην ημέρα πια, ο Γάλλος γκαρντ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ανακοινωθεί η μετεγγραφή του και να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα.

Ο Φρανσίσκο βρισκόταν στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές και έτσι, μετά τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν πήρε το πρώτο αεροπλάνο για την Αθήνα.