Λεμπρόν Τζέιμς: Η κατακόρυφη πτώση των απολαβών του «βασιλιά» με το συμβόλαιο στους Σίξερς

Το NBA “βιώνει” κάποιες μεγάλες αλλαγές, με ηχηρές μετεγγραφές και trades. Μια από τις κορυφαίες, που απασχόλησε τα media αρκετό καιρό, είναι αυτή του Λεμπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο χώρος του NBA και του μπάσκετ -παγκοσμίως- έμεινε έκπληκτος, όταν έμαθε ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς θα ενταχθεί στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, αλλά όταν ανακαλύφθηκε το ποιος θα είναι ο νέος μισθός του.

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Για την 24η σεζόν -ρεκόρ- του Λεμπρόν Τζέιμς στο NBA, ο θρυλικός παίκτης έβαλε την υπογραφή του για 3,88 εκατομμύρια δολάρια. Από τα 52,63 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισε την περασμένη σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς, αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση μισθού στην ιστορία του NBA, κάτι λιγότερο από 93% , όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca.

Η μείωση των αποδοχών του, φτάνει στο 93% και είναι η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά του NBA!

Το συμβόλαιό του με τους Σίξερς είναι για δύο σεζόν, αν και η δεύτερη είναι με δικαίωμα επιλογής παίκτη.

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Στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο NBA την επόμενη σεζόν, ο Λεμπρόν Τζέιμς θα καταταχθεί 298ος. Ο Στίβεν Κάρι, ο οποίος θα είναι και πάλι στην κορυφή αυτής της λίστας, θα κερδίσει 62,5 εκατομμύρια δολάρια, 15 φορές περισσότερα από αυτόν. Στη νέα του ομάδα, τους Σίξερς, ο νεοφερμένος Τζέιλεν Μπράουν και ο Τζόελ Εμπίιντ θα κερδίσουν 57,7 εκατομμύρια δολάρια.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 14 χρόνια, έχει κερδίσει τον μέγιστο μισθό και σε όλη την καριέρα του έχει συγκεντρώσει πάνω από 580 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε συμβόλαια του NBA, χωρίς φυσικά εκείνα από τις πολυάριθμες συμφωνίες χορηγίας που έχει εξασφαλίσει, ειδικά ένα συμβόλαιο ισόβιας ζωής με τη Nike.