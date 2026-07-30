Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η αποκάλυψη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, το πλάνο «συνταξιοδότησης» και οι ατάκες με τον γιο του για τον Εμπαπέ

Μια σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Πορτογάλος επιθετικός
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο / Reuters/Troy Taormina
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Aποκαλυπτική συνέντευξη στον δημοσιογράφο της ισπανικής εκπομπής «El Chiringuito», Εντουάρντο Αγκίρε, έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος επιθετικός μίλησε για την οικογένειά του, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την αποχώρηση από τους “μερένγκες”, τη Γιουβέντους αλλά και την ημέρα που θα σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρουσίασε μια πιο προσωπική πλευρά του χαρακτήρα του αναφέρθηκε στην εμμονή που έχει ο ίδιος με την τελειότητα και το πλάνο της συνταξιοδότησής του, τονίζοντας ότι προετοιμάζεται από την ηλικία των 28 ετών γι’ αυτή τη στιγμή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στο τέλος της ιστορικής διαδρομής του στη Ρεάλ Μαδρίτης, εξηγώντας ότι ένιωθε πως είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος του στην ισπανική ομάδα και χρειαζόταν ένα νέο κίνητρο.

«Το κεφάλαιό μου στη Ρεάλ θεωρούσα ότι είχε κλείσει. Ήθελα ένα διαφορετικό κίνητρο. Όταν βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις με τη Γιουβέντους, ο Φλορεντίνο ήθελε να επιστρέψω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα ήδη δώσει τον λόγο μου», εξήγησε.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο περιέγραψε ακόμη πόσο έντονα βίωνε κάθε αποτυχία στη διάρκεια της παρουσίας του στη “βασίλισσα”, ακόμη και όταν επρόκειτο για ένα χαμένο πέναλτι. «Όταν ήμουν στη Ρεάλ και αστοχούσα σε πέναλτι, κλειδωνόμουν στο δωμάτιό μου, έσβηνα τα φώτα και καθόμουν θυμωμένος, μιλώντας μόνος μου. Ορισμένες φορές δεν έτρωγα ούτε βραδινό. Συνέχιζα να αναρωτιέμαι γιατί έστειλα την μπάλα στη δεξιά πλευρά», ανέφερε.

Προετοιμάζεται για το τέλος από τα 28 του χρόνια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στη ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι άρχισε να προετοιμάζεται για την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ήδη από την ηλικία των 28 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε επιχειρήσεις, επένδυσε σε ξενοδοχεία, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης, γνωρίζοντας ότι η καριέρα ενός αθλητή έχει περιορισμένη διάρκεια.

«Προετοιμάζομαι για τη συνταξιοδότηση από τότε που ήμουν 28 ετών. Δημιούργησα αρκετές εταιρείες και επένδυσα σε ξενοδοχεία, κλινικές και επιχειρήσεις αποκατάστασης, επειδή το ποδόσφαιρο δεν διαρκεί για πάντα», δήλωσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι συζήτησε με τον Πέπε, θέλοντας να μάθει πώς είναι πραγματικά η μετάβαση από την καθημερινότητα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή στη ζωή μετά το τέλος της καριέρας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε και για τον γιο του, τονίζοντας ότι έχει είδωλο τον Εμπαπέ και προσπαθεί να πικάρει τον «CR7», λέγοντας ότι ο Γάλλος είναι καλύτερος από εκείνον.

«Ο γιος μου βλέπει βίντεο με τον Εμπαπέ, τον Μπέλιγχαμ και τον Καμαβινγκά και μου λέει ότι ο Εμπαπέ είναι καλύτερος από εμένα. Του απαντώ ότι έχω πετύχει περισσότερα γκολ. Μετά του θυμίζω ότι ο Εμπαπέ έχασε πέναλτι και εκείνος μου λέει: “Κι εσύ έχασες ένα”», είπε γελώντας.

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