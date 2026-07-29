«Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον Βαγγέλη Παυλίδη» σύμφωνα με το Cadena SER

Ο Βαγγέλης Παυλίδης φέρεται να βρίσκεται στο “στόχαστρο” της Μπαρτσελόνα, για τη θέση του κεντρικού επιθετικού, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η μετεγγραφή του Χουλιάν Άλβαρες.

Η Μπαρτσελόνα είχε εξ αρχής στην κορυφή της λίστας της τον Χουλιάν Άλβαρες για τη θέση που άφησε “ορφανή” ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά οι διαδοχικές αρνήσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης, βάζουν στο “κάδρο” τον Βαγγέλη Παυλίδη.

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Ο Έλληνας επιθετικός έχει “σαρώσει” την τελευταία διετία με την Μπενφίκα, “μετρώντας” 60 γκολ και 20 ασίστ σε 11 συμμετοχές, γεγονός που φαίνεται ότι τον έχει φέρει ψηλά στην εκτίμηση των Καταλανών.

Σύμφωνα με το ισπανικό Cadena SER λοιπόν, η Μπαρτσελόνα είναι πολύ πιθανό να κάνει κίνηση για την απόκτησή του και παρά το γεγονός ότι η Μπενφίκα δεν θέλει να τον πουλήσει, ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, μπορεί να κάμψει τις αντιστάσεις της.