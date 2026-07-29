Αθλητικά

«Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον Βαγγέλη Παυλίδη» σύμφωνα με το Cadena SER

Την περίπτωση του Έλληνα επιθετικού της Μπενφίκα εμφανίζεται να εξετάζει η Μπαρτσελόνα
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πανηγυρίζει για την Μπενφίκα
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πανηγυρίζει για την Μπενφίκα / REUTERS/Pedro Rocha
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Βαγγέλης Παυλίδης φέρεται να βρίσκεται στο “στόχαστρο” της Μπαρτσελόνα, για τη θέση του κεντρικού επιθετικού, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η μετεγγραφή του Χουλιάν Άλβαρες.

Η Μπαρτσελόνα είχε εξ αρχής στην κορυφή της λίστας της τον Χουλιάν Άλβαρες για τη θέση που άφησε “ορφανή” ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά οι διαδοχικές αρνήσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης, βάζουν στο “κάδρο” τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει “σαρώσει” την τελευταία διετία με την Μπενφίκα, “μετρώντας” 60 γκολ και 20 ασίστ σε 11 συμμετοχές, γεγονός που φαίνεται ότι τον έχει φέρει ψηλά στην εκτίμηση των Καταλανών.

Σύμφωνα με το ισπανικό Cadena SER λοιπόν, η Μπαρτσελόνα είναι πολύ πιθανό να κάνει κίνηση για την απόκτησή του και παρά το γεγονός ότι η Μπενφίκα δεν θέλει να τον πουλήσει, ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, μπορεί να κάμψει τις αντιστάσεις της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
92
87
74
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo