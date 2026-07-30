ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: Οι Θεσσαλονικείς τσεκάρουν «εισιτήριο» πρόκρισης μέσα στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα (20:45, Newsit.gr, OPEN TV) και -έχοντας για “προίκα” την εκτός έδρας νίκη του με 3-2 από το πρώτο ματς- θέλει να πάρει το “εισιτήριο” για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θα πάρει την πρόκριση κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου, με νίκη ή έστω ισοπαλία στο ματς της Τούμπας. Εφόσον περάσει στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ (1-1 το ματς της Σουηδίας).

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Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού από τους Ουκρανούς θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Σε αυτό το ενδεχόμενο θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (0-0 το πρώτο ματς).

Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, δεν υπολογίζει στον Τάχα Άλι, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο ματς των δυο ομάδων, στην Πολωνία. Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού στον Ελουστόντο, που πέρασε ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και στον Μπάμπα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Τάισον θα καλύψει στην ενδεκάδα το κενό που άφησε ο άτυχος Τάχα Άλι, ο οποίος θα μείνει στα πιτς για ένα μήνα, ενώ δεδομένα εκτός είναι οι Ντεσπόντοφ, Σορετίρε, Μεϊτέ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ιγκόρ Κόστιουκ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ολεκσάντρ Τίμτσικ και Μικόλα Μιχαιλένκο. Αντίθετα, ο Καμπάγιεφ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και ταξίδεψε κανονικά για τη Θεσσαλονίκη.

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Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα – Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Σανταμαρία, Ζαφείρης – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Μύθου.

Ντιναμό Κιέβου (Ιγκόρ Κόστιουκ): Νέσερετ – Κετζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ – Μπράζκο, Πιχάλονοκ, Σαπαρένκο – Βολόσιν, Πονομαρένκο, Γκερέρο.

Διαιτητής: Ντάμιαν Σίλβεστρζακ (Πολωνία)