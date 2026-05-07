Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο Βαλβέρδε έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση» – Διαψεύδει ο Ουρουγουανός τις μπουνιές με τον Τσουαμενί

Μπάχαλο έχει δημιουργηθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από το επεισόδιο του Φέντε Βαλβέρδε με τον Αουρελιέν Τσουαμενί στην προπόνηση της ομάδας, με τον Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή να καταλήγει στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αλλά τον ίδιο να διαψεύδει το μέγεθος του καυγά.

Ο Φέντε Βαλβέρδε και ο Αουρελιέν Τσουαμενί φέρονταν να “έπαιξαν” μπουνιές στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του πρώτου, για τον οποίο ενημέρωσε κι επίσημα η ισπανική ομάδα.

Ο ίδιος ο αρχηγός της “Βασίλισσας” όμως, διέψευσε με ανάρτησή του στο instagram, ότι ο τραυματισμός του προήλθε από τον τσακωμό του με τον συμπαίκτη του και μάλιστα, επισήμανε ότι πρόκειται για ατύχημα, που συνέβη μία ημέρα μετά.

Παρόλα αυτά, ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν όλα αυτά, σε μία “καταστροφική” σεζόν για την ομάδα τους σε Ισπανία και Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Μετά τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Φέντε Βαλβέρδε, από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ο Βαλβέρδε βρίσκεται στην κατοικία του σε καλή κατάσταση και θα πρέπει να παραμείνει σε ανάπαυση για διάστημα 10 έως 14 ημερών, όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα για τη συγκεκριμένη διάγνωση».

Η ανάρτηση του Βαλβέρδε

«Χθες είχα ένα περιστατικό με έναν συμπαίκτη μου, ως αποτέλεσμα μιας φάσης στην προπόνηση, όπου η κούραση από την αγωνιστική πίεση και η απογοήτευση κάνουν τα πάντα να φαίνονται μεγαλύτερα απ’ ό,τι είναι.

Σε φυσιολογικά αποδυτήρια, τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και λύνονται μεταξύ μας χωρίς να βγουν προς τα έξω. Προφανώς, εδώ υπάρχει κάποιος στα παρασκήνια που διαδίδει γρήγορα την ιστορία, ενώ παράλληλα μια σεζόν χωρίς τίτλους, όπου η Ρεάλ βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, κάνει τα πάντα να μεγεθύνονται.

Σήμερα είχαμε άλλη μία διαφωνία. Κατά τη διάρκειά της, χτύπησα καταλάθος πάνω σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό σκίσιμο στο μέτωπό μου που χρειάστηκε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο.

Σε κανένα σημείο ο συμπαίκτης μου δεν με χτύπησε, ούτε κι εγώ εκείνον. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι πιο εύκολο να πιστέψουν ότι πιαστήκαμε στα χέρια ή ότι έγινε επίτηδες, αυτό δεν συνέβη. Λυπάμαι που ο θυμός μου για την κατάσταση και η απογοήτευσή μου βλέποντας κάποιους από εμάς να φτάνουμε στο τέλος της σεζόν εξαντλημένοι, δίνοντας ό,τι έχουμε, με οδήγησαν στο σημείο να τσακωθώ με έναν συμπαίκτη μου.

Ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά ζητώ συγγνώμη γιατί αυτή η κατάσταση με πονάει, όπως με πονάει και η περίοδος που περνάμε. Η Ρεάλ είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να μένω αδιάφορος.

Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συσσώρευσης καταστάσεων που κατέληξαν σε έναν ανούσιο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας περιθώριο σε άλλους να επινοούν, να συκοφαντούν και να προσθέτουν υπερβολές σε ένα ατύχημα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όποιες εντάσεις μπορεί να υπάρχουν εκτός γηπέδου εξαφανίζονται μόλις μπούμε μέσα σε αυτό, και εγώ θα είμαι πάντα ο πρώτος που θα υπερασπιστεί τους συμπαίκτες του μέσα σε ένα στάδιο.

Δεν είχα σκοπό να μιλήσω δημόσια μέχρι το τέλος της σεζόν. Αποκλειστήκαμε από το Champions League και η απογοήτευση και η πικρία έχουν συσσωρευτεί. Χάσαμε άλλη μία χρονιά και δεν ήμουν σε θέση να κάνω αναρτήσεις στα social media, όταν πίστευα πως η μόνη απάντηση που έπρεπε να δώσω ήταν μέσα στο γήπεδο — και θεωρώ πως το έκανα.

Γι’ αυτό με στεναχωρεί και με πληγώνει περισσότερο από τον καθένα να περνάω αυτή την κατάσταση, η οποία με εμποδίζει να αγωνιστώ στο επόμενο παιχνίδι λόγω ιατρικών αποφάσεων, γιατί πάντα έδινα τα πάντα μέχρι τέλους, μέχρι τις τελευταίες συνέπειες και με πονάει περισσότερο από όλους το ότι δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Είμαι στη διάθεση του συλλόγου και των συμπαικτών μου για να συνεργαστώ σε οποιαδήποτε απόφαση θεωρήσουν απαραίτητη.

Ευχαριστώ».