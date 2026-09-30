Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν και ΠΑΟΚ – Μανρέσα

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (30.09.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν στη Euroleague και η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Eurocup κόντρα στην Μανρέσα, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (30.09.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο

12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο

14:00 Magenta Sport 6 Νούνο Μπόρζες – Νόβακ Τζόκοβιτς Πεκίνο

17:00 Novasports 5HD Μέχελεν – USK Πράγας aΘens cup

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» Μικρός τελικός

19:30 Novasports 4HD ΠΑΟΚ – Μανρέσα EuroCup

19:30 Novasports 3HD Λιετκαμπέλις – Μπόσνα EuroCup

20:00 Novasports 5HD Αθηναϊκός – Ραπίντ Βουκουρεστίου aΘens cup

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» Τελικός

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας EuroLeague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν EuroLeague

21:30 Novasports 2HD Μπούργκος – Τσεντεβίτα Ολιμπία EuroCup

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Αθλητικά
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