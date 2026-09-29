Nations League: Ιστορικός Γιαμάλ στο 4-1 της Ισπανίας επί της Κροατίας – Η Αγγλία πέρασε νικηφόρα από την Πράγα

Έχει γίνει πλέον συνήθεια! Η Ισπανία νίκησε την Κροατία στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» με 4-1 και με το 2/2 στον 3ο όμιλο της League A οδηγεί την κούρσα στο γκρουπ. Η “ρόχα” συμπλήρωσε έτσι 40 ματς αήττητη και κανείς δεν ξέρει που και ποιος μπορεί να σταματήσει την ομάδα του Ντε λα Φουέντε. Απόλυτος πρωταγωνιστών των νικητών ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ με 2 γκολ και ασίστ!

Μάλιστα, ο Λαμίν Γιαμάλ χρειάστηκε μόλις 70 δευτερόλεπτα για να σκοράρει κόντρα στην Κροατία και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ισπανίας με δύο σερί γκολ στα πρώτα δύο λεπτά. Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης απέναντι στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» πριν λίγες μέρες. Τότε είχε χρειαστεί 104 δευτερόλεπτα από τη σέντρα για να ανοίξει το σκορ!

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Η Αγγλία, την ίδια ώρα, άφησε πίσω την ήττα της πρεμιέρας από τους Ισπανούς κι «άνοιξε λογαριασμό» στον όμιλο περνώντας νικηφόρα το εμπόδιο της Τσεχίας των 10 παικτών από το 25′ (κόκκινη ο Σουλτς) με 2-0 στην Φορτούνα Αρένα της Πράγας.

Δύο στα δύο και για την Ελβετία στον 1ο όμιλο της League B, με την ομάδα του Μουράτ Γιακίν να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αποβολή του Χέντρι στο 11′ και να επικρατεί 3-0 της Σκωτίας στο “Χαμπντεν Παρκ” της Γλασκώβης.

Πολύ εύκολα και “καθαρίζοντας” το ματς από το πρώτο 45λεπτο, η Αλβανία έκανε το 2/2 στον 1ο όμιλο της League C με το τελικό 3-0 επί του Σαν Μαρίνο στο “Ολίμπικο” του Σεραβάλ. Οι “γείτονες” με 6 βαθμούς πήραν… κεφάλι στο γκρουπ, μετά την «γκέλα» της Φινλανδίας νωρίτερα απέναντι στη Λευκορωσία (0-0).

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Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

League A

Ισπανία – Κροατία 4-1

(2′,61′ Γιαμάλ, 31′ Πιούμπιλ, 89′ Ν.Γουίλιαμς – 28′ Μπέλιο)

Τσεχία – Αγγλία 0-2

(47′ Γκόρντον, 69′ Κέιν)

League B

Σκωτία – Ελβετία 0-3

(12′ Ροντρίγκες, 55′ Ελβέντι, 82′ Αμντούνι)

Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία 2-0

(55′ Λόβριτς, 82′ Μάτκο)

League C

Μολδαβία – Νησιά Φερόε 1-1

(66′ Πέρτσιουν – 26’πέν. Ντάβιντσεν)

Φινλανδία – Λευκορωσία 0-0

Άγιος Μαρίνος -Αλβανία 0-3

(21′ Μεχμέτι, 27′ Ουζούνι, 65′ Μανάι)

Βουλγαρία – Εσθονία 0-0

Λουξεμβούργο – Ισλανδία 0-3

(13′ Γκούντγιονσεν, 39′ Όσκαρσον, 73′ Πάλσον)

Σλοβακία – Καζακστάν 2-1

(26′ Σάουερ, 82′ Χάντσκο – 35′ Καρίμοφ)