Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον νεαρό Σάμι Μέχελεμπ

Μια ακόμα μετεγγραφική κίνηση με τ…ο βλέμμα στο μέλλον κάνει ο Ολυμπιακό! Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Ιταλία, οι «ερυθρόλευκοι» μετά από τον Χριστόπουλο, απέκτησαν για τη Β’ ομάδα τους και την Κ19, τον Σάμι Μέχελεμπ, ο οποίος έπαιζε στην Κ18 της Τζένοα!

Ο Σάμι Μέχελεμπ είναι ένας 18χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ, ο οποίος έως τώρα στην καριέρα του παίζει στη δεξιά πλευρά. Είναι Γάλλος με ρίζες από την Αλγερία, την περασμένη σεζόν «μέτρησε» 22 παιχνίδια με 2 γκολ και 1 ασίστ για την Τζένοα Κ18. Πλέον θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και αναμένεται να ενισχύσει τη Β ομάδα του Ολυμπιακού αλλά και την Κ19 του συλλόγου, όπως ο Χριστόπουλος.