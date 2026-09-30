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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον νεαρό Σάμι Μέχελεμπ

Οι ερυθρόλευκοι φαίνεται πως έκαναν δικό τους έναν ακόμα νεαρό παίκτη
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Μια ακόμα μετεγγραφική κίνηση με τ…ο βλέμμα στο μέλλον κάνει ο Ολυμπιακό! Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Ιταλία, οι «ερυθρόλευκοι» μετά από τον Χριστόπουλο, απέκτησαν για τη Β’ ομάδα τους και την Κ19, τον Σάμι Μέχελεμπ, ο οποίος έπαιζε στην Κ18 της Τζένοα!

Ο Σάμι Μέχελεμπ είναι ένας 18χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ, ο οποίος έως τώρα στην καριέρα του παίζει στη δεξιά πλευρά. Είναι Γάλλος με ρίζες από την Αλγερία, την περασμένη σεζόν «μέτρησε» 22 παιχνίδια με 2 γκολ και 1 ασίστ για την Τζένοα Κ18. Πλέον θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και αναμένεται να ενισχύσει τη Β ομάδα του Ολυμπιακού αλλά και την Κ19 του συλλόγου, όπως ο Χριστόπουλος.

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Αθλητικά
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