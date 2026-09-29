Μπαρτζώκας για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας: «Σημασία έχουν οι νίκες, θα γινόμαστε καλύτεροι όσο παίζουμε»

Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 93-91 και κάνοντας το 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα άντεξε μέσα στη Λιθουανία και πήρε ένα δύσκολο και πολύτιμο “διπλό”.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την εικόνα της ομάδας του και τόνισε ότι αυτή τη χρονική στιγμή, το πιο σημαντικό είναι ο Ολυμπιακός να φτάνει στις νίκες, τονίζοντας ότι θα βελτιώνεται όσο παίζει.

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Ο κόουτς του Ολυμπιακού αναγνώρισε πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν διαστήματα στα οποία βιάστηκαν και αντιμετώπισαν προβλήματα στην επικοινωνία, ωστόσο υπογράμμισε πως στο τέλος έδειξαν την απαιτούμενη υπομονή για να πάρουν τη νίκη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε…

Για την εικόνα του Ολυμπιακού και τη νίκη: «Συνολικά κάναμε καλό παιχνίδι. Μερικές φορές είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, αλλά στο τέλος είχαμε υπομονή. Είχαμε την ευκαιρία να επιτεθούμε στα δεύτερα χτυπήματα, σουτάραμε καλά και βάλαμε λέι απ. Ελέγχαμε τον ρυθμό, αν και σε κάποιες στιγμές βιαζόμασταν, ενώ την ίδια στιγμή είχαμε κακό ποσοστό στα τρίποντα. Πριν από τα τελευταία τρίποντα είχαμε χαμηλό ποσοστό. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις εδώ. Η Ζάλγκιρις έχει καλή ομάδα και η ατμόσφαιρα είναι παλαβή».

Ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στη σημασία που έχουν τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα της σεζόν, τονίζοντας πως η αγωνιστική βελτίωση θα έρθει μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. «Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Έχουμε πολλά ματς εκτός έδρας, θα βρούμε χρόνο όσο παίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι» τόνισε.