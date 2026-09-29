Η UEFA επέβαλε συνολικό πρόστιμο 140.500 ευρώ σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Στην Ένωση η πιο βαριά «καμπάνα»

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body/CEDB) ανακοίνωσε τις πειθαρχικές της αποφάσεις, επιβάλλοντας ποινές για 4 απ’ τις 5 ομάδες που συμμετείχαν το καλοκαίρι στις προκριματικές σειρές των τριών Κυπέλλων Ευρώπης. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ δέχθηκαν “καμπάνες” με τον Ολυμπιακό να τη βγάζει… καθαρή.

Το συνολικό πρόστιμο που επέβαλε η UEFA σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ φτάνει τις 140.500 ευρώ. Μάλιστα, η Ένωση δέχθηκε το μεγαλύτερο πρόστιμο (81.000 ευρώ), για παραβάσεις που καταγράφηκαν στις δύο εντός έδρας αναμετρήσεις, με τη Λέφσκι Σόφιας και τη ΛΑΣΚ.

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Οι ποινές που επιβλήθηκαν στις ελληνικές ομάδες:

ΑΕΚ (81.000 ευρώ)

1.ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 – 26 Αυγούστου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

-Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

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-Πρόστιμο 20.000 ευρώ.

-Ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 46.01(c) των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Πρόστιμο 5.000 ευρώ.

-Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Πρόστιμο 2.000 ευρώ.

-Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

2.ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 – 8 Σεπτεμβρίου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

-Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

-Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (35.500 ευρώ)

1.ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 – 11 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 7.000 ευρώ.

2.Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παραβάσεις:

-Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα από τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h).

Ποινές:

-Πρόστιμο 25.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό.

-Προειδοποίηση στον Τζέικομπ Νίστρουπ.

3.Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 3.500 ευρώ.

ΠΑΟΚ (20.000 ευρώ)

1.ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

-Παράβαση: Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Ποινή: Πρόστιμο 20.000 ευρώ.

2.Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

-Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Ποινή: Προειδοποίηση.

ΟΦΗ (4.000 ευρώ)

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 – 20 Αυγούστου 2026 – Europa League

-Παράβαση: Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Ποινή: Πρόστιμο 4.000 ευρώ.