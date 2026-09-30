Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός ανάλυση: Τα μεγάλα σουτ του Φουρνιέ, το σερί του Βεζένκοφ, η συμβολή του Μοντέρο και τα «στηρίγματα»

Ούτε η τρελή ατμόσφαιρα της “Zalgirio Arena”, αλλά ούτε η κούραση από την κατάκτηση του ελληνικού Super Cup στάθηκαν αρκετά για ν’ αποτρέψουν τη 2η νίκη του Ολυμπιακού σε ισάριθμες αγωνιστικές στη νέα σεζόν της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός είχε επιθετική πολυφωνία, βρήκε τον τρόπο και τους πρωταγωνιστές, αντιμετώπισε τον Γιόνας Βαλαντσιούνας χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και μετά την Βιρότια πέρασε και από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζαλγκίρις με 93-91, στον πρώτο από τους δύο αγώνες του κατά την πρώτη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, στην ολοκλήρωση της “διαβολοβδομάδα” της Euroleague, η Βίρτους στην Μπολόνια, την Πέμπτη (01.10.2026, 21:30, Newsit.gr).

Πρώτο ημίχρονο με κανένα εύστοχο τρίποντο

Η “μάχη” που περίμεναν οι πάντες να δουν –αλλά και ο Σακίλ Ο’Νιλ– στο Κάουνας, επιβεβαιώθηκε, με τις δυο ομάδες να μη μπορούν να φτιάξουν κάποια διαφορά ασφαλείας. Η Ζαλγκίρις Κάουνας είδε τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να φορτώνεται από νωρίς με δυο φάουλ, αλλά κάλυψε τη συγκεκριμένη αδυναμία της με τα μακρινά σουτ και τους Τουμπέλις και Έντουαρντς να “πληγώνουν” τους Πειραιώτες.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 44-44, χωρίς να έχει σημειώσει ούτε ένα τρίποντο από τις 11 προσπάθειες που έκανε (έφτασε μέχρι το 0-12, πριν βάλει ο Γουόρντ δυο σερί). Στη συνέχεια, τα πράγματα δεν άλλαξαν υπερβολικά, αφού οι Πειραιώτες έφτασαν τα 5/20 (25% ευστοχία).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού και ο καθοριστικός Φουρνιέ

Ο Σάσα Βεζένκοφ (18π. με 8/10 δίποντα, 8ρ., 1ασ. και 1 κλ.) κρατούσε τον Πρωταθλητή Ευρώπης “ζωντανό” σε όλο το ματς, ο Μοντέρο (15π., 7 ασ.) αφυπνίστηκε όταν έπρεπε και πέτυχε και κάποιους εύκολους πόντους, αλλά αυτός που τελικά οδήγησε στη νίκη την ομάδα του Πειραιά ήταν ο Εβάν Φουρνιέ (19π., με 2/5 τρίποντα).

Ο Γάλλος γκαρντ -που είχε μια θερμή αγκαλιά με τον Σακίλ Ο’Νιλ πριν το τζάμπολ– με δύο τρίποντα στο τέλος είπε “όχι” στην Ζαλγκίρις, αφήνοντας απαρηγόρητους τους παίκτες του Τόμας Μασιούλις, για την πρώτη ήττα τους στη Euroleague. Για ένα ακόμα ματς, άφησε το στίγμα του!

Ο Φουρνιέ δεν είχε απαραίτητα μια βραδιά σταθερότητας, όμως βρήκε τον τρόπο να αφήσει το “αποτύπωμά” του εκεί που είχε τη μεγαλύτερη σημασία. Στα τελευταία λεπτά, όταν η μπάλα “καίει”.

Συνολικά, ο Φουρνιέ “μέτρησε” 4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 5/6 βολές, μαζί με ένα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 20:09 συμμετοχής.

EVAN AGAIN https://t.co/IXakKsfPe9 — EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2026

Το σερί του Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχασε στο.. φινάλε το βραβείο του MVP από τον Φουρνιέ. Κατάφερε όμωε να δώσει συνέχεια σε ένα δικό του μεγάλο σερί. Ο Βούλγαρος συνεχίζει να έχει διψήφιο αριθμό πόντων σε 30 συνεχόμενα παιχνίδια στη Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ κρατάει το συγκεκριμένο απίστευτο σερί εδώ και 11 μήνες. Σε όλα αυτά τα ματς είναι διψήφιος! Τελευταία φορά που έμεινε σε μονοψήφιο νούμερο ήταν στις 14 Νοεμβρίου του 2025, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο στο οποίο οι Πειραιώτες είχαν ηττηθεί με 88-87, με τον Βούλγαρο να έχει 6 πόντους.

Επιθετική πολυφωνία στο Κάουνας, η άμυνα και ο “X-Factor”.

Μπορεί οι Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μοντέρο να ηγήθηκαν στο σκοράρισμα, αλλά δεν ήταν… μόνοι στην επίθεση. Ο Τάισον Ουόρντ είχε συγκομιδή 10 πόντους και 5 ριμπάουντ, ο Ντόρσεϊ 10 πόντους με 1/7 τρίποντα, ενώ ο Εντιάι έφτασε τους 9 πόντους, έχοντας πολύ καλή εικόνα σε άμυνα και επίθεση, κερδίζοντας το ρόλο του “X-Factor”.

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τις “μάχες” που δόθηκαν μέσα στο “ζωγραφιστό”. Χολ και Τζόουνς έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν… χαμηλά τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ πέτυχε 11 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 6 ριμπάουντ.

Να αναφέρουμε ότι από τα μέσα της τελευταίας περιόδου μέχρι το φινάλε του αγώνα, οι άμυνες… άνοιξαν, κάτι που φαίνεται και από το τελικό σκορ. Η Ζαλγκίρις πίεσε μέχρι τέλους τον Ολυμπιακό,αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Στέρλινγκ Μπράουν πέτυχε τους 14 από τους 20 πόντους του στην 4η περίοδο με 4 εύστοχα τρίποντα σ’ αυτό το διάστημα! Ο Τουμπέλις σταμάτησε στους 19 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 14 πόντους. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, όμως, έκανε το 2/2!