Γιώργος Μπαρτζώκας και Σάσα Βεζένκοφ πήραν αγκαλιά τον γιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος μετά το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 93-91 τη Ζάλγκιρις Κάουνας στη “Zalgirio Arena” και έκανε το 2/2 στο ξεκίνημά του στη Euroleague. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους Λιθουανούς σε αυτό το ματς, αφού ήταν τραυματίας, αλλά αντάμωσε με την παλιά του ομάδα και χαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του αλλά και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ένα ανάλογο… τετ-α-τετ είχε και ο γιός του Γουίλιαμς-Γκος, Ναζ. Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Σάσα Βεζένκοφ είχαν μια πολύ όμορφη στιγμή στα αποδυτήρια του γηπέδου με τον πιτσιρικά.

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Ο Σάσα Βεζένκοφ εμφανίζεται να παίρνει αγκαλιά τον μικρό Γουίλιαμς-Γκος, με τον πιτσιρικά να λέει στον Βούλγαρο: “Έπαιξες καλά”.

“Ναζ, με θυμάσαι; Πως είσαις πως είναι η ζωή σου εδώ;” είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον πιτσιρικά, με τον οποίο έκανε “high five”.

Sasha Vezenkov and Georgios Bartzokas catching up with Nigel Williams-Goss’ son Naz https://t.co/y4RsnKmwQH — BasketNews (@BasketNews_com) September 29, 2026

Ο Έλληνας κόουτς έδωσε μια αγκαλιά και ένα φιλί στον Ναζ Γουίλιαμς-Γκος, πριν αποχωρήσει για τα αποδυτήρια των Πειραιωτών.