Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Παρί – Ολυμπιακός για τη Euroleague και παιχνίδια της φάσης των 16 του Champions League

Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου ρίχνονται στη μάχη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Ο Τζόουνς
Ο Τζόουνς σε παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Euroleague/ (EUROKINISSI)

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού με την Παρί εκτός έδρας για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τα Γαλατασαράι – Λίβερπουλ, Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ και Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα για το Champions League συμπληρώνουν το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ Champions League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Λας Πάλμας CEV Champions League Bόλεϊ

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Βίρτσμπουργκ FIBA Basketball Champions League

21:45 Novasports Prime Παρί – Ολυμπιακός Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Champions League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
77
54
52
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo