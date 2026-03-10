Αθλητικές μεταδόσεις με Παρί – Ολυμπιακός για τη Euroleague και παιχνίδια της φάσης των 16 του Champions League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού με την Παρί εκτός έδρας για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τα Γαλατασαράι – Λίβερπουλ, Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ και Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα για το Champions League συμπληρώνουν το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ Champions League
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Λας Πάλμας CEV Champions League Bόλεϊ
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Βίρτσμπουργκ FIBA Basketball Champions League
21:45 Novasports Prime Παρί – Ολυμπιακός Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Ίπσουιτς EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Champions League