Αθλητικές μεταδόσεις με Στέφανος Τσιτσιπάς – Μπενζαμέν Μπονζί στο Σινσινάτι

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (11.08.2025) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (ΦΩΤΟ REUTERS/Isabel Infantes/File Photo)

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπένζαμεν Μπονζί, για το Masters του Σινσινάτι, ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (11.08.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς- Μπενζαμέν Μπονζί ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Εστρέλα Liga Portugal

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

