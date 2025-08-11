Αθλητικές μεταδόσεις με Στέφανος Τσιτσιπάς – Μπενζαμέν Μπονζί στο Σινσινάτι

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπένζαμεν Μπονζί, για το Masters του Σινσινάτι, ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (11.08.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς- Μπενζαμέν Μπονζί ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Εστρέλα Liga Portugal

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal