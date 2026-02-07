Αθλητικές μεταδόσεις με Super League, Greek Basketball League και φουλ δράση στην Ευρώπη

Οι αναμετρήσεις για τη Super League και τη Basket League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/2/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα υπάρχει ακόμα η μονομαχία της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis Cup στο τένις αλλά και πολλά σπουδαία παιχνίδια από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου 7/2/2026

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Ίπσουιτς EFL Championship

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Οβιέδο La Liga EA Sports

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – ΠΑΟΚ GBL

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Μύκονος GBL

16:30 Novasports Extra 4 Μάιντς – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 3 Ζανκτ Πάουλι – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2Χάιντενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα Premier League

17:00 Novasports News Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Οστράβα

17:00 Novasports 5HD Φούλαμ – Έβερτον Premier League 2025/26

17:00 Novasports 4HD Γουλβς – Τσέλσι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup 2026

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Όξφορντ EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα La Liga EA Sports

18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Βόλος ΝΠΣ Super League

18:00 COSMOTE SPORT 7 HDATP 250 2026 Μονπελιέ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Μαρούσι GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι – Ηρακλής GBL

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup 2026

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Νάπολι Serie A

19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ Premier League

19:30 Novasports PrimeΓκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Τζιρόνα La Liga EA Sports

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Καντσία – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Fly Athens Indoor

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Ατρόμητος Super League

20:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κρεμόνα – Καντού Lega Basket Serie A

21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Τορίνο Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Έλτσε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Χιούστον Ρόκετς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal