Αθλητικές μεταδόσεις με τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ γυναικών και δράση από Serie A και La Liga

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ γυναικών μεταξύ Αναγέννηση Άρτας και ΠΑΟΚ, ο αγώνας Κρεμονέζε – Φιορεντίνα για τη Serie A, αλλά και το ματς της Ράγιο Βαγιεκάνο στη La Liga (πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ στους “8” του Conference League, εάν δεν έρθουν τα… πάνω κάτω), ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16.03.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αναγέννηση Άρτας – ΠΑΟΚ τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Χάντμπολ Γυναικών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΓΕ Χαλκίδα – Πρωτέας Βούλας Elite League

21:30 Novasports Start Αλμπαθέτε – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Φιορεντίνα Serie A

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Γουλβς Premier League

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Λεβάντε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτσμουθ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship