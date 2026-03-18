Αθλητικές μεταδόσεις με τελικό Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια, Champions League, Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ και Περιστέρι – ΠΑΟΚ

Ο δεύτερος τελικός Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια για το τρόπαιο στο CEV Challenge Cup στις γυναίκες, οι ρεβάνς για τη φάση των “16” του Champions League, αλλά και οι αγώνες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε BCL και Europe Cup -αντίστοιχα- ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18.03.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Youth League

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Βέλγιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IHF Χάντμπολ ανδρών

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φερεντσβάρος UEFA Europa League

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Τρέντο Eurocup Προημιτελικός

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τόφας – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια CEV Challenge Cup

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Prime Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άνκαρα Eurocup Προημιτελικός

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Saudi King Cup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα Champions League

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 2 HD Λίβερπουλ – Γαλατασαράι Champions League