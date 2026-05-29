Αθλητικές μεταδόσεις με Τεντόγλου και Καραλή σε μίτινγκ στην Κύπρο, Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός, ΑΕΚ – Ολυμπιακός και Roland Garros

Το διεθνές μίτινγκ στίβου της Κύπρου -με τη συμμετοχή των Καραλή και Τεντόγλου- ο δεύτερος τελικός της Α1 πόλο γυναικών μεταξύ της Βουλιαγμένης με τον Ολυμπιακό, ο τέταρτος τελικός μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για την Handball Premier των ανδρών και η δράση από το Roland Garros, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (29.05.2026).

Ο αθλητικές μεταδόσεις

08:40 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Μηχανοκίνητα

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS6 Inabu – Shitara 2

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

18:00 ΕΡΤSPORTS1 AEK- Ολυμπιακός Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διεθνές Μίτινγκ Λεμεσού Στίβος

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μανρέσα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A