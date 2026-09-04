Λίον Μπέιλι: «Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μου μίλησε για τον στόχο του Europa League, θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά»

Στην Ελλάδα, προκειμένου να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Λίον Μπέιλι, με τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις μετά από την άφιξή του στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Ο Λιόν Μπέιλι έφτασε λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (04.09.2026), τόνισε ότι αισθάνεται πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στη χώρα μας και στη συνέχεια ανέφερε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, για τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του Europa League, τονίζοντας ότι θα ήθελε να το κατακτήσει ξανά, αυτή τη φορά ως παίκτης των Πειραιωτών!

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Οι δηλώσεις του Λίον Μπέιλι:

Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό: “Είναι τιμή να είμαι εδώ. Εγώ και η οικογένεια μου θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα ο απολαύσουμε και θα δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις.

Για τον στόχο του Europa League και την συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μου μίλησε για τον στόχο του Europa League, τον κατέκτησα την προηγούμενη χρονιά έχω μεγάλη εμπειρία που μπορώ να δώσω στην ομάδα θα ήθελα να τον κατακτήσω για δεύτερη σερί φορά, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό.

Για τους φίλους της ομάδας: “Ανυπομονώ να τους γνωρίσω. Ακόμη θυμάμαι πριν από τρία χρόνια την ατμόσφαιρα, νομίζω είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω παίζει ποτέ και ελπίζω να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις”.