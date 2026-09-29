Αθλητικές μεταδόσεις με Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός και Λε Μαν – Άρης

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στη Λιθουανία για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, αλλά και ο αγώνας του Άρη με τη Λε Μαν για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 29/9/2026

14:00 Magenta Sport 6 Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα Τσενγκντού

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14:30 Magenta Sport 5 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Αντρέι Ρούμπλεφ Χανγκτσόου

17:00 Novasports 5HD USK Πράγας – Αθηναϊκός aΘens cup

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ Βόλεϊ

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19:00 Novasports Extra 1 Φινλανδία – Λευκορωσία UEFA Nations League

19:00 Novasports Start Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα EuroLeague

19:00 Novasports 3HD Μολδαβία – Νήσοι Φερόες UEFA Nations League

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός EuroLeague

20:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague

20:00 Novasports 2HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάκιφμπανκ – Πανιώνιος ΓΣΣ Βόλεϊ

20:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague

21:00 Novasports 4HD Λε Μαν – Άρης EuroCup

21:30 Novasports Extra 4 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague

21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Μπασκόνια EuroLeague

21:45 Novasports Premier League Τσεχία – Αγγλία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 3 Άγιος Μαρίνος – Αλβανία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 2 Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Ισπανία – Κροατία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start Βουλγαρία – Εσθονία UEFA Nations League

21:45 Novasports News Σκωτία – Ελβετία UEFA Nations League

21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν EuroLeague