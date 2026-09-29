Ατζέντης Γιάγκουσιτς: Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει για πώληση ή δανεισμό του

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έβγαλε μάτια με την απόδοσή του με την U21 της Κροατίας. Ο ατζέντης του, Ματέι Σκέγκρο, μίλησε σε κροατικά ΜΜΕ για τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, αποκαλύπτοντας ότι οι πράσινοι απέρριψαν κάθε πρόταση που υπήρχε για εκείνον το καλοκαίρι είτε για αγορά είτε για δανεισμό.

“Ο Παναθηναϊκός επένδυσε ένα μεγάλο ποσό για τον Αντριάνο (Γιάγκουσιτς) πριν από επτά μήνες, όταν τον αγόρασε, τον εκτίμησε και πλήρωσε περισσότερα από άλλες ομάδες, κάτι που ο παίκτης και εγώ σεβόμαστε. Αυτή τη σεζόν έπαιξε σε οκτώ από τα 13 παιχνίδια του συλλόγου, ενώ η συμμετοχή του στην εθνική ομάδα Κ21 δείχνει πόσο έχει προοδεύσει στην Ελλάδα. Ολόκληρο το πρωτάθλημα Κροατίας αξίζει 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο ο Παναθηναϊκός αξίζει σχεδόν 150 εκατομμύρια.

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Ο ανταγωνισμός του είναι με παίκτες αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ και δεν είναι ρεαλιστικό να παίξει σε όλα τα παιχνίδια στην πρώτη του πραγματική σεζόν. Είναι ρεαλιστικό, προς το παρόν να παίξει σε 8 από τα 13. Το σχέδιο είναι να αγωνιστεί περίπου 2.000 λεπτά αυτή τη σεζόν και πάνω από 3.000 λεπτά την επόμενη. Προπονείται εξαιρετικά, η απόδοσή του στα παιχνίδια που έπαιξε ήταν εξαιρετική και σίγουρα θα αξίζει να παίζει όλο και περισσότερο στο γήπεδο.

Υπάρχει περιττός πανικός στα κροατικά ΜΜΕ. Το θέμα δεν είναι ότι δεν έπαιξε σε 13 από τα 13 παιχνίδια, αλλά ότι δεν αγωνίστηκε μόνο σε 5. Εγώ προσωπικά μετέφερα αρκετές επίσημες προσφορές στην ομάδα, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει για πώληση ή δανεισμό. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε πολλά χρήματα, του δίνουν πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής από την περασμένη σεζόν και πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα” ανέφερε συγκεκριμένα ο μάνατζερ του Γιάγκουσιτς.

Ο ταλαντούχος Κροάτης ξεκίνησε πολύ δυνατά τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα προκριματικά του Conference League, αλλά στη συνέχεια έχασε τη θέση βασικού από τον φορμαρισμένο Βισέντε Ταμπόρδα.