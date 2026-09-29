Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Χιτζικάτα και πέρασε στο κυρίως ταμπλό του Japan Open

Συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις επί ιαπωνικού εδάφους έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πραγματοποιώντας ακόμα μία επιβλητική εμφάνιση στα προκριματικά, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ του Ρίνκι Χιτζικάτα και πήρε το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό του Japan Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης σ’ ακόμα έναν αγώνα του και χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και 7 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του αντιπάλου του (Νο.82 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-4, 6-3 .

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Ο Έλληνας πρωταθλητής περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του στο κυρίως ταμπλό. Οι διαθέσιμες θέσεις των qualifiers μπορούν να τον φέρουν στον 1ο γύρο απέναντι σε έναν εκ των Τέιλορ Φριτζ, Ραφαέλ Χοδάρ, Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι ή Λούκα Βαν Άσε.

Το Japan Open διεξάγεται από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου και ανήκει στην κατηγορία ATP 500, με 500 βαθμούς να περιμένουν τον πρωταθλητή.