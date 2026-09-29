Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Δύσκολη δοκιμασία στο Κάουνας χωρίς Μιλουτίνοφ

Η πρώτη διαβολοβδομάδα της Euroleague ξεκινάει σήμερα (29/9/2026) με τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, σε μία απαιτητική έξοδο για τους πρωταθλητές Ευρώπης που θα παραταχθούν χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Δύο ημέρες μετά την κατάκτηση του 5ου διαδοχικού ελληνικού Super Cup, ο Ολυμπιακός θα συγκρουστεί με την ενισχυμένη Ζαλγκίρις, η οποία παρουσιάζεται ακόμα πιο δυνατή όταν αγωνίζεται μπροστά στους φιλάθλους της, οι οποίοι έκαναν ακόμα ένα sold out.

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Έχοντας ανακοινώσει το πρωί της Δευτέρας (28/9) την επιστροφή των Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας, ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, χωρίς τον βασικό σέντερ του, Νίκολα Μιλουτίνοφ (σ.σ. τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι). Πρόκειται για μία σημαντική απουσία, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι Λιθουανοί έχουν πλέον στη ρακέτα τους, τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Το τζάμπολ του αγώνα Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της regular season στη Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (106-89), ενώ η ομάδα της Λιθουανίας πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 83-77 του Ερυθρού Αστέρα.

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Σ΄ εκείνον τον αγώνα, η Ζαλγκίρις είχε πρώτο σκόρερ έναν παίκτη που θ’ απουσιάσει από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Γκος. Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» και παίκτης της Ζαλγκίρις ήδη από την περσινή σεζόν τραυματίστηκε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και θ’ απουσιάσει για δύο εβδομάδες.

To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (29/9/2026) στην Euroleague

Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα (19:00, Novasports Start)

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (20:00, Novasports Prime)

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5)

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν (20:45, Novasports 6)

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports 2)

Βαλένθια – Μπασκόνια (21:30, Novasports 3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports Extra 4)

Παρί – Παρτίζαν (21:45, Novasports 5)