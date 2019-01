Αθλήτρια μοίρασε… εγκεφαλικά! Η “καυτή” εμφάνιση στο καλλιτεχνικό πατινάζ – video

Φορώντας μία “καυτή” μαύρη φόρμα, που άφηνε ελάχιστα στην φαντασία, η Αλεξάντρα Στεπάνοβα αναστάτωσε όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια των αγώνων του European Championships Gala Show.

Η ρωσίδα αθλήτρια έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και θεωρείται εκ των κορυφαίων του είδους, όμως στους αγώνες που διεξάγονται στο Μινσκ της Λευκορωσίας, κέρδισε τα βλέμματα για την ενδυμασία της.

Χορεύοντας το τραγούδι «The Candle was Burning», μαζί με τον παρτενέρ της, Ιβαν Μπουκίν, αναστάτωσε τα πλήθη, με τη χορογραφία τους μάλιστα να είναι εξόχως ερωτική, προκαλώντας και τα ανάλογα σχόλια.

Το video από την εμφάνιση της Στεπάνοβα άλλωστε, έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας “πανικό” στα social media.

Honestly? It's an awful costume xX pic.twitter.com/zwcTnaUbO3

#eurofigure #eurofigure2019 Stepanova & Bukin during the gala exhibition at Minks pic.twitter.com/u39m3RqJmg

— rouk (@roukq) January 27, 2019