Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς 122-99: Νέα ήττα για τα «ελάφια» χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο οδήγησε σε νέα ήττα των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA, αφού οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν άνετα με 122-99 και τους “βύθισαν” ακόμη περισσότερο στην κατάταξη της Ανατολής.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμένει εκτός για λόγους συντήρησης, οι Ράιαν Ρόλινς και Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ηγήθηκαν των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Ατλάντα Χοκς, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Τα “γεράκια” έφθασαν στη νίκη με πρώτο σκόρερ τον Σι Τζέι Μακόλουμ με 30 πόντους και τον Τζέιλεν Τζόνσον να κάνει triple double, με 23 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, για τους ηττημένους, ο Ρόλινς είχε 22 πόντους με 8 ασίστ, ενώ ο Πόρτερ Τζούνιορ πρόσθεσε 18 πόντους, με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς παρέμειναν έτσι εκτός πρώτης 10άδας στην κατάταξη της Ανατολής, όντας πλέον 7 νίκες μακριά από τους Σάρλοτ Χόρνετς, που είναι η τελευταία ομάδα στο όριο για τα πλέι ιν του NBA.

