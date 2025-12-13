Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια 2-1: Ο Γκριεζμάν χάρισε τη νίκη στους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τα βρήκε… σκούρα κόντρα στην αδύναμη και φέτος Βαλένθια, αλλά ο Αντουάν Γκριεζμάν της χάρισε τη νίκη με 2-1, χάρη σε ένα γκολ στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.

Παρότι προηγήθηκε με τον Κόκε στο 17′ και “γλίτωσε” ένα γκολ από τον Πέπελου στο πρώτο ημίχρονο, η Ατλέτικο Μαδρίτης δέχθηκε την ισοφάριση από τον Μπελτράν στο 63′ κόντρα στη Βαλένθια και χρειάστηκε να την “λυτρώσει” ο Γκριεζμάν στο φινάλε για να πάρει το “τρίποντο” στη “La Liga”.

Οι “ροχιμπλάνκος” του Ντιέγκο Σιμεόνε παρέμειναν έτσι στην 4η θέση της βαθμολογίας στο ισπανικό πρωτάθλημα, μειώνοντας τη διαφορά της από την κορυφή στους 4 βαθμούς. Η Βαλένθια από την άλλη πλευρά, έχει υποχωρήσει πλέον στη 16η θέση της βαθμολογίας και είναι μόλις ένα βαθμό πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού.