Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η επιστροφή της Ένωσης στην κορυφή της Super League περνάει από το Περιστέρι

Με φόρα από τη Σλοβενία και το εκκωφαντικό ευρωπαϊκό “διπλό” που πέτυχε κόντρα στην Τσέλιε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο και θέλει μόνο τη νίκη που θα την επαναφέρει στην κορυφή της Super League.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του ΟΦΗ και βρέθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, αλλά σε περίπτωση που η ΑΕΚ περάσει από την έδρα του Ατρομήτου, θα κάνει το μεγαλύτερο βήμα για την κατάκτηση της πρωτιάς στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αφού την -ερχόμενη- τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση μετρά δέκα σερί νίκες απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου και τέσσερα συνεχόμενα «διπλά» εκεί χωρίς να δεχθεί γκολ. Ο Ατρόμητος, αήττητος στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, θέλει αποτέλεσμα που θα ενισχύσει τις πιθανότητές του για playoffs.

Η ΑΕΚ πηγαίνει στην αναμέτρηση δίχως προβλήματα αλλά με 8 παίκτες στο όριο καρτών. Όποιος εκ των Ρέλβας, Πινέδα, Πένραϊς, Κοϊτά, Στρακόσα, Βάργκα, Πήλιου και Λιούμπιτσιτς αντικρίσει κάρτα, δερν θα μπορεί να χρησιμοποιηθει από τον Μάρκο Νίκολιτς κόντρα στην Κηφισιά.

Στον Ατρόμητο, ο Κέρκεζ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Τσιγγάρας, Μανσούρ, Μουντές και Μίχορλ, όλοι βασικά στελέχη της ομάδας. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα, ο Στίβεν Τσοιύμπερ θα αντιμετωπίσει την ομάδα με την οποία κατέκτησε το νταμπλ στην Ελλάδα!

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Μπάκου.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος: Αλέξανδρος Μέγας

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, AVAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας