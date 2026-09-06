Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1: Ισοπαλία και πρώτοι βαθμοί για τις δύο ομάδες στη Super League

Μετά από δύο σερί ήττες στο ξεκίνημα της Super League, ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα έμειναν στην ισοπαλία με 1-1 στην τρίτη αγωνιστική και πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε ιδανικά το ματς, με γκολ στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά παρότι έμεινε και με παίκτη παραπάνω στη συνέχεια, δεν κατάφερε να φθάσει στη νίκη κόντρα στην Καλαμάτα.

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Οι Περιστεριώτες άνοιξαν το σκορ με τρομερό σουτ του Μουτουσαμί, πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, αλλά η Καλαμάτα έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια, δημιούργησε φάσεις για γκολ και έφθασε τελικά στην ισοφάριση στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Στο 52ο λεπτό, ο Καλουτσικίδης έκανε σέντρα σουτ και ο Σταυρόπουλος έβαλε το πόδι του για να διώξει και πέτυχε αυτογκόλ, για το 1-1 των φιλοξενούμενων στο Περιστέρι.

Η Καλαμάτα άντεξε στη συνέχεια και αφού έμεινε με 10 παίκτες, από την αποβολή του Κατάλντι με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 73′, με αποτέλεσμα να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και να κάνει… σεφτέ μετά την άνοδό της στη Super League. Πρώτος βαθμός και για τον Ατρόμητο, σε… γκέλα όμως μέσα στην έδρα του.

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Οι συνθέσεις στο Ατρόμητος – Καλαμάτα

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου – Καραμάνης (70′ Τσιγγάρας), Μουτουσαμί – Τσιλούλης (70′ Σερζίνιο), Νούνιες (59′ Πνευμονίδης), Τζοβάρας (59′ Τσαντίλας) – Τσούμπερ.

Καλαμάτα (Χριστοφιλέας): Γκέλιος – Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης, Ροντρίγκες – Κατάλντι, Πινιέιρο (79′ Μπακαγιόκο) – Μπονέτο (46′ Καρεάσο), Χάμζα (79′ Ιγκνιάτοβιτς), Μορέιρα – Μπολίβαρ (90’+3′ Ντιαρά).