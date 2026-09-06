Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για το ντέρμπι της Super League

Οι επιλογές των Νίστρουπ και Λίσι για το κρίσιμο ντέρμπι του ΟΑΚΑ
Ο Τετέι
Ο Τετέι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (06/09/26, 21:30, Newsit.gr, ΣΚΑΙ) στο ΟΑΚΑ και οι δύο προπονητές ανακοίνωσαν τις επιλογές τους για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στην Super League.

Ο Αζεντίν Ουναΐ έμεινε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μην κάνει εκπλήξεις και τον Ανδρέα Τετέι με τον Λιβάι Γκαρσία να είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Αλέσιο Λίσι θα παρατάξει την ομάδα του, επίσης, χωρίς κάποια έκπληξη με τους Ζαφείρη και Σανταμαρία να είναι στον άξονα του γηπέδου.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Άλι, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ.

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Αθλητικά
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