Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα ματς ενάντια στο Λεβαδειακό και έχει κερδίσει 2-0 εκτός έδρας

Το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με τη Κηφισιά θα το δώσει την Πέμπτη (10/09/26, 21:00)