Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για το πρώτο ντέρμπι της φετινής Super League με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν έξι βαθμούς, ενώ οι πράσινοι τρεις με παιχνίδι λιγότερο.
21:48 | 06.09.2026
18'
Ο Μπαταούλας στη θέση του Πέλκα για να καλύψει το κενό του Ελουστόντο
21:48 | 06.09.2026
21:43 | 06.09.2026
15'
Κόκκινη κάρτα στον Ελουστόντο
Ο Τετέι τον πέρασε και ο Ισπανός τον σταμάτησε όντας ο τελευταίος πάικτης της άμυνας του ΠΑΟΚ
21:41 | 06.09.2026
12'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Ταμπόρδα έκανε υπέροχη σέντρα με το εξωτερικό και ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να πηγαίνει πάνω στον Παβλένκα που απέκρουσε αποτελεσματικά
21:32 | 06.09.2026
10'
Χωρίς μεγάλη στιγμή το ντέρμπι μέχρι στιγμής
Οι δύο ομάδες ψάχνουν χώρους στις αντίπαλες άμυνες
21:32 | 06.09.2026
2'
Πτώση του Γκαρσία στην περιοχή του ΠΑΟΚ, δεν είδε παράβαση σωστά ο Τσβάιερ
21:31 | 06.09.2026
Ξεκίνησε το ματς
21:28 | 06.09.2026
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο ΟΑΚΑ για να δει τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ
21:28 | 06.09.2026
Ο elite Φέλιξ Τσβάιερ είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης
21:22 | 06.09.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:21 | 06.09.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα ματς ενάντια στο Λεβαδειακό και έχει κερδίσει 2-0 εκτός έδρας
Το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με τη Κηφισιά θα το δώσει την Πέμπτη (10/09/26, 21:00)
21:18 | 06.09.2026
Ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα με νίκες έναντι του Λεβαδειακού και του Ατρομήτου
21:18 | 06.09.2026
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαταούλας, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Τάισον, Χατσίδης, Μύθου
21:18 | 06.09.2026
Οι αναπληρωματικοί του Παναθηναϊκού είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ουναΐ, Πελίστρι, Λούζα, Μπινιάρης, Ντέσερς, Ραστόντερ