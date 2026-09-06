Αθλητικά

Άρσεναλ – Τσέλσι 2-1: Νίκη με ανατροπή και ασίστ του Τζόλη για το 3/3 των πρωταθλητών στην Premier League

Ο Τζόλης έδωσε την πάσα στο νικητήριο γκολ του Όντεγκααρντ για την Άρσεναλ στο ντέρμπι του Λονδίνου
Τζόλης και Χάβερτζ
Τζόλης και Χάβερτζ πανηγυρίζουν στο Άρσεναλ - Τσέλσι / Action Images via Reuters/Paul Childs
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Άρσεναλ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Τσέλσι, στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου και την υποχρέωσε στην πρώτη απώλεια βαθμών της στη φετινή Premier League, όπου η ίδια παρέμεινε με το απόλυτο και μετά την τρίτη αγωνιστική. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Με τον Χρήστο Τζόλη να είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών, η Άρσεναλ έδειξε και κόντρα στην Τσέλσι την ανωτερότητά της, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του φαβορί για την κατάκτηση και το φετινού τίτλου στην Premier League.

Οι “κανονιέρηδες” έμειναν πίσω στο σκορ μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα, μετά από ένα “ξερό” σουτ του Ρότζερς που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά έβγαλε αμέσως αντίδραση στο ματς. “Πολιόρκησε” την εστία των “μπλε” του Λονδίνου, πέτυχε ένα γκολ με τον Καλαφιόρι που ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ και ισοφάρισε τελικά με ένα ωραίο σουτ του Χάβερτζ στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Τσέλσι λίγο έλειψε να βρει ένα δεύτερο γκολ με σουτ του Νέτο στο δοκάρι, λίγο πριν το ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είδε την Άρσεναλ να ολοκληρώνει την ανατροπή, από ενέργεια του Χρήστου Τζόλη.

Ο Έλληνας εξτρέμ είχε πολλές σωστές αποφάσεις στο ματς και σε μία από αυτές στο 51′, ο Χάβερτζ άφησε την πάσα του να περάσει για τον Όντεγκααρντ, ο οποίος και πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, για το 2-1 στο παιχνίδι.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, αφού η Άρσεναλ δεν μπόρεσε να βάλει ένα τρίτο γκολ με Χάβερτζ και Σάκα, ενώ η Τσέλσι είδε τον Ράγια να λέει “όχι” σε φοβερό σουτ του Εστεβάο για την ισοφάριση, στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Οι “κανονιέρηδες” του Χρήστου Τζόλη έκαναν έτσι το 3/3 στην Premier League, ενώ η Τσέλσι έμεινε στο -3 πίσω τους, με την πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
407
257
174
170
162
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo