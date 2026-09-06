ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Κρητικούς στη Super League

Μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΦΗ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Super League, αφού νίκησε άνετα με 2-0 την Κηφισιά στην τρίτη αγωνιστική.

Σε ένα ανοιχτό ματς στην Κρήτη, ο ΟΦΗ βρήκε δύο γκολ σε λίγα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να φθάσει στη νίκη επί της Κηφισιάς, η οποία και έμεινε στον ένα βαθμό της προηγούμενης αγωνιστικής, έχοντας και ένα ματς λιγότερο από την πρεμιέρα.

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Η αθηναϊκή ομάδα είχε δοκάρι με τον Πόμπο στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά οι Κρητικοί βρήκαν στη συνέχεια το δρόμο προς τα δίχτυα, με τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη να σκοράρουν στο 24′ και το 32′ το μοναδικά γκολ της αναμέτρησης.

Ο αρχηγός του ΟΦΗ άνοιξε το σκορ με προβολή, μετά από λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων, ενώ ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο ΟΦΗ ήλεγξε στη συνέχεια του αγώνα το ματς και δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει στη νίκη επί της Κηφισιάς, έχοντας και χαμένο τετ-α-τετ με τον Αϊτόρ στο φινάλε για να πετύχει και τρίτο γκολ. Έστω και με το τελικό 2-0 όμως, έφθασε στη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, με τους φιλοξενούμενους να μένουν στο βαθμό της πρεμιέρας με την ΑΕΚ.

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Οι συνθέσεις στο ΟΦΗ – Κηφισιά

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας (46΄ Κρίζμανιτς), Νικολάου, Ντίκμαν (65΄ Αϊτόρ), Αθανασίου, Ανδρούτσος (65΄ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης, Νους, Φούντας (82′ Αποστολάκης), Κόντρο (65′ Γκονζάλεθ).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο (46΄ Αποστολάκης), Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα (46΄ Γιάνιε), Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Ζέρσον Σόουζα (62΄ Εμπουλά), Πόμπο, Αντόνισε, Σαγάλ (62′ Θεοδωρίδης).