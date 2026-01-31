Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «καθάρισε» για τους Κρητικούς στο Περιστέρι

Ο ΟΦΗ έφυγε με το τρίποντο από την έδρα του Ατρομήτου, νικώντας 2-1, χάρη στα δύο γκολ που έβαλε ο Ταξιάρχης Φούντας, σε ένα παιχνίδι για την 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Φούντας έβαλε μπροστά στο σκορ τον ΟΦΗ στο 15′ εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Φερνάντεθ, όμως ο Μουτουσάμι με πλασέ, το οποίο κόντραρε σε παίκτη των φιλοξενούμενων ισοφάρισε σε 1-1 για τον Ατρόμητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΟΦΗ βρήκε γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο το γκολ της νίκης, καθώς ο Φούντας στο 49′ πήρε το ριμπάουντ μετά από δοκάρι του Αποστολάκη και με κεφαλιά έκανε το 2-1 στο παιχνίδι, όπου ήταν και το τελικό σκορ.

Ο Λαμπρόπουλος του ΟΦΗ είδε κόκκινη κάρτα από τον Φωτιά στο 66′ για μαρκάρισμα στον Τσαντίλα, όμως μέσω VAR ο διαιτητής πήρε πίσω την κάρτα, καθώς ο επιθετικός των γηπεδούχων ήταν οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Οι Περιστεριώτες πίεσαν για να ισοφαρίσουν, όμως δεν τα κατάφεραν και οι Κρητικοί πήραν ένα τρίποντο που τους ανέβασε στην 8η θέση με 21 βαθμούς. Ο Ατρόμητος είναι 10ος με 17 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Μουντές, Τσιγγάρας (80′ Φαν Βερτ), Μουτουσάμι, Τσούμπερ, Μπακού, Γιουμπιτάνα (48′ Τζοβάρας), Τσαντίλας

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (68′ Χριστόπουλος), Χατζηθεοδωρίδης (77′ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ, Φούντας (68′ Σενγκέλια), Νους (85′ Νέιρα), Ισέκα (77′ Θεοδοσουλάκης)