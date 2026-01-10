Ατρόμητος – Ολυμπιακός: Μεγάλη «μάχη» στο Περιστέρι για τη Super League

Με στόχο τη νίκη που θα τον επαναφέρει -έστω και για ένα 24ωρο- στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, μια ημέρα πριν το ματς της πρωτοπόρου ΑΕΚ στην έδρα του Άρη.

Ο Ατρόμητος θέλει να κάνει την έκπληξη και να κάνει την πρώτη του εντός έδρας νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, μετά από αυτή που είχε πετύχει στο περιστέρι το μακρινό 2014 (1-0). Απ’ την άλλη, οι “ερυθρόλευκοι” ψάχνουν το “τρίποντο” με το οποίο θα ανέβουν, έστω και προσωρινά, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ψάχνοντας στη συνέχεια και ένα “δώρο” από το αυριανό ντέρμπι στο “Βικελίδης”.

Στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα ο Ολυμπιακός και στο -1 από την ΑΕΚ. Ο ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπήκε με το.. δεξί στο 2026, σηκώνοντας το Betsson Super Cop, μετά τη νίκη της επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (3-0), σε ματς που κρίθηκε στην παράταση.

Στην 11η θέση με 13 βαθμούς ο Ατρόμητος, ο οποίος στο τελευταίο του εντός έδρας ματς είχε πάρει τη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την περασμένη Τρίτη (06.01.2026) η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ το… πάλεψε στην Τούμπα κόντρα στον “Δικέφαλο του Βορρά”, στη νοκ-άουτ αναμέτρησή τους για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες των Ποντένσε (ενοχλήσεις στους προσαγωγούς), Ροντινέι (ίωση) και Πιρόλα (κάκωση στο πέλμα), Εκτός παραμένουν επίσης οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο που αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από την άλλη, ο Μουζακίτης συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή, όπως και ο Ρέτσος. Απ’ την άλλη, ο Ατρόμητος δεν έχει διαθέσιμους τους Τσιγγάρα, Οζέγκοβιτς και Τσιλούλη, ενώ επέστρεψε ο Ματουσαμί από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Για τον Ολυμπιακό ακολουθούν κρίσιμες αναμετρήσεις, αφού την ερχόμενη Τετάρτη (14.01.2026, 18:30) θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου, ενώ έξι μέρες αργότερα θα φιλοξενήσει τη Λεβερκούζεν (20.01.2026, 22:00) για το Champions League. Θυμίζουμε ότι έγινε δεκτό το αίτημά του για αναβολή της αναμέτρησής του με τον Αστέρα Τρίπολης, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο (17.01.2026).

Στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, τον περασμένο Νοέμβριο, ο Ολυμπιακός είχε πάρει την εντός έδρας νίκη με 3-0, χάρη στα γκολ των Ελ Κααμπί (37’ με πεναλτι) και Ταρέμι (81’, 90’).

Στην περσινή αναμέτρηση των δυο ομάδων στο Περιστέρι, τον Ιανουάριο του 2025, οι “ερυθρόλευκοι” είχαν επικρατήσει δύσκολα με 2-1 και με τον Τζολάκη να αποκρούει πέναλτι του Φαν Βέερτ στην τελευταία φάση του ματς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Ματουσαμί, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Τσαντίλας.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ταρέμι.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης

Τέταρτος: Γιουματζίδης

VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (17:00, Cosmote Sport 1)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (19:30, Cosmote Sport 1)

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (Nova Sports prime)