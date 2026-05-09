ΑΕΚ – Ρίτας 86-92 τελικό: Οι Λιθουανοί με τρομερή ανατροπή κατέκτησαν το BCL

Τελικός του Final 4 του BCL
«Palau Municipal d'Esports» της Μπανταλόνα
86
-
92
Τελικό σκορ
Ο Νάναλι στον τελικό του BCL/ EUROKINISSI
Η
ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Final 4 του Basketball Champions League παρότι προηγήθηκε με μεγάλες διαφορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.
23:09 | 09.05.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:07 | 09.05.2026
Ολοκληρώθηκε ο τελικός με τη Ρίτας να κάνει απίστευτη ανατροπή και να κατακτά για πρώτη φορά το BCL
23:06 | 09.05.2026
84-92 αγκαλιά με τον τίτλο η Ρίτας
23:06 | 09.05.2026
Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του τελικού
23:03 | 09.05.2026
84-90 νέο φόλοου του Φίζελ
23:02 | 09.05.2026
Άστοχη η βολή, 2' απομένουν
23:02 | 09.05.2026
82-90 νέο καλάθι και φάουλ από τον πολύπειρο Γκουντάιτις, μαζί με τον Λουκόσιους ρίχνουν στο καναβάτσο την ΑΕΚ
23:01 | 09.05.2026
82-88 με φόλοου του Φίζελ
23:01 | 09.05.2026
Δεν μέτρησε καλάθι του Κατσίβελη, μετά από αντικανονικό μπλοκ του Γκουντάιτις
22:58 | 09.05.2026
80-88 ο Λουκόσιους διαλύει την ΑΕΚ με νέο τρίποντο
22:57 | 09.05.2026
80-85 μέσα και η βολή του Γκουντάιτις
22:57 | 09.05.2026
80-84 ακόμα ένα καλάθι από τον Γκουντάιτις
22:56 | 09.05.2026
80-82 με καλάθι του Γκουντάιτις
22:52 | 09.05.2026
Άστοχη η επίθεση από τον Λεκαβίτσιους στην παράταση θα κριθεί ο τελικός
22:51 | 09.05.2026
19.3" για τη λήξη, επέστρεψαν από το -18 οι Λιθουανοί
22:51 | 09.05.2026
80-80 μεγάλο τρίποντο του Λουκόσιους, σοκ στην ΑΕΚ
22:49 | 09.05.2026
Κρίσιμη η τελευταία άμυνα για την ΑΕΚ, πιθανό το σενάριο να κάνει φάουλ η ομάδα του Σάκοτα
22:48 | 09.05.2026
80-77 2/2 ο Νάναλι, τάιμ άουτ από τη Ρίτας
22:48 | 09.05.2026
Βολές για την ΑΕΚ, 22" για τη λήξη
22:47 | 09.05.2026
78-77 μεγάλο καλάθι του Χάρντινγκ
22:46 | 09.05.2026
78-75 τρίποντο του Λουκόσιους, τελευταία δευτερόλεπτα του αγωνα
22:46 | 09.05.2026
1:12 απομένουν στη Ρίτας η μπάλα μετά από λάθος στο ριμπάουντ από την ΑΕΚ
22:45 | 09.05.2026
Μεγάλη άμυνα του Κατσίβελη
22:45 | 09.05.2026
78-72 μέσα η βολή από τον Νάναλι
22:43 | 09.05.2026
Τεχνική ποινή στον προπονήτη της Ρίτας
Ήθελε φάουλ πάνω στον Γκουντάιτις, δε δόθηκε και διαμαρτυρήθηκε
22:42 | 09.05.2026
77-72 με δύο βολές του Γκουντάιτις
22:41 | 09.05.2026
77-70 με καλάθι του Γκρέι από επιθετικό ριμπάουντ
22:39 | 09.05.2026
75-70 μεγάλο τρίποντο του Λουκόσιους, τάιμ άουτ από τον Σάκοτα
22:38 | 09.05.2026
Σε πανικό η ΑΕΚ, έχει «κολλήσει» επιθετικά, 4' για τη λήξη
22:36 | 09.05.2026
Η ΑΕΚ έχει επιτρέψει στους Λιθουανούς να παίξουν στο ρυθμό τους στα τελευταία λεπτά και αυτό έχει φέρει τη μείωση του σκορ στους 8
13 πόντους σε 4' έχει πετύχει ο Χάρντινγκ
22:35 | 09.05.2026
75-67 ακόμα ένα καλάθι από τον Χάρντινγκ
22:34 | 09.05.2026
75-65 με 1/2 βολές του Γκρέι
22:32 | 09.05.2026
74-65 με 3 βολές του Σμιθ
22:32 | 09.05.2026
6:40' απομένουν για τη λήξη του αγώνα
22:31 | 09.05.2026
74-62 καλάθι και φάουλ του Χάρντινγκ
Ξύπνησε ο Αμερικανός και πρέπει να περιοριστεί από τους παίκτες της ΑΕΚ
22:30 | 09.05.2026
74-59 με 3 βολές του Μπάρτλεϊ
22:30 | 09.05.2026
71-59 ακόμα ένα τρίποντο του Χάρντινγκ
22:29 | 09.05.2026
71-56 μεγάλο τρίποντο του Μπάρτλεϊ
22:29 | 09.05.2026
68-56 απάντησε ο Λουκόσιους
22:29 | 09.05.2026
68-53 με τρίποντο του Μπράουν
22:27 | 09.05.2026
Η ΑΕΚ πρέπει να έχει προσοχή στα επόμενα λεπτά για να μην πέσει θύμα ανατροπής
22:27 | 09.05.2026
65-53 ξανά ο Χάρντινγκ, τάιμ άουτ από τον Σάκοτα, 8' για τη λήξη
22:25 | 09.05.2026
65-51 με τρίποντο του Χάρντινγκ
22:25 | 09.05.2026
65-48 τρίποντο του Λουκόσιους, απάντησε ο Φίζελ με δίποντο
22:20 | 09.05.2026
Ολοκληρώθηκε και το τρίτο δεκάλεπτο, η Ένωση αγκαλιά με την κατάκτηση του BCL
Η ομάδα του Σάκοτα μπαίνει στην τελευταία περίοδο στο +18 (63-45)
22:19 | 09.05.2026
63-45 με 2 βολές του Κατσίβελη
22:18 | 09.05.2026
61-45 κλέψιμο του Παλιουκένας και εύκολο λέι απ
22:17 | 09.05.2026
61-43 ακόμα δύο βολές του Φίζελ, έφτασε τους 9 πόντους ο Αμερικανός
22:17 | 09.05.2026
2' για τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου
22:15 | 09.05.2026
59-43 με βολές του Νάναλι και λέι απ του Μασιούλις
22:15 | 09.05.2026
57-41 με τον Μαρτσιουλιόνις
22:14 | 09.05.2026
57-39 τρομερό alley oop κάρφωμα του Φίζελ, ο Κατσίβελης την ασίστ
22:13 | 09.05.2026
55-39 με χουκ του Μασιούλις
22:12 | 09.05.2026
55-37 με δύο βολές του Παλιουκένας
22:12 | 09.05.2026
Στο +20 για πρώτη φορά η ΑΕΚ
22:11 | 09.05.2026
55-35 με 2 βολές του Φίζελ
22:10 | 09.05.2026
«ΑΕΚάρα φέρε μας το Κύπελλο», φωνάζουν ήδη οι φίλοι της Ένωσης
22:10 | 09.05.2026
53-35 ακόμα ένα μεγάλο καλάθι του Τζέιμς Νάναλι
22:09 | 09.05.2026
51-35 1/2 βολές του Χάρντινγκ, πέτυχε τον πρώτο του πόντο ο Αμερικανός μετά από 25'
22:07 | 09.05.2026
51-34 μεγάλο τρίποντο του Νάναλι, έφτασε τους 16 πόντους
22:06 | 09.05.2026
Τρίτο φάουλ και από τον Χαραλαμπόπουλο
22:06 | 09.05.2026
48-34 με καλάθι μέσης απόστασης του Λεκαβίτσιους
22:06 | 09.05.2026
46-34 μέσα η βολή του Γερμανού
22:05 | 09.05.2026
46-33 καλάθι και φάουλ του Μπρούνκε
22:04 | 09.05.2026
46-31 τρομερό καλάθι του Μπάρτλεϊ
22:02 | 09.05.2026
44-31 νέο τρίποντο του Σμιθ
22:01 | 09.05.2026
Τεχνική ποινή στον Σαρτζιούνας, ο οποίος είχε κερδίσει φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο
Πέταξε την μπάλα πάνω στον Έλληνα φόργουορντ
22:01 | 09.05.2026
44-28 τρομερή συνεργασία Χαραλαμπόπουλου και Γκρέι, με τον τελευταίο να σκοράρει
22:00 | 09.05.2026
42-28 με τρίποντο του Σμιθ, 3/18 τρίποντα έχει η Ρίτας
21:59 | 09.05.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
21:45 | 09.05.2026
Μόλις δέκα πόντους δέχτηκε η ομάδα του Σάκοτα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ κράτησε τη Ρίτας για τουλάχιστον 5' χωρίς σκορ
21:44 | 09.05.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Παράσταση της ΑΕΚ στην Μπανταλόνα και +17
21:43 | 09.05.2026
42-25 με 2 βολές του Νάναλι
21:42 | 09.05.2026
40-25 με επίμονη προσπάθεια του Γκρέι
21:41 | 09.05.2026
Ο Φλιώνης έχει σβήσει τον Χάρντινγκ που είναι στο μηδέν με πέντε άστοχα σουτ
21:40 | 09.05.2026
Τραγική η εικόνα της Ρίτας, χωρίς σκορ στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα
21:38 | 09.05.2026
38-25 1/2 βολές του Φίζελ
21:34 | 09.05.2026
Πολύ άστοχες οι δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά
21:32 | 09.05.2026
4:30' απομένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου
21:31 | 09.05.2026
Καλή άμυνα κάνει η ΑΕΚ πάνω στον Χάρντινγκ που δεν μπορεί να σκοράρει
Ο κορυφαίος σκόρερ των Λιθουανών στη διοργάνωση
21:30 | 09.05.2026
37-25 με floater του Λεκαβίτσιους
21:29 | 09.05.2026
35-25 κάρφωμα του Καρολάιν
21:28 | 09.05.2026
35-23 1/2 βολές του Μπράουν
21:27 | 09.05.2026
34-23 ο Παλιουκένας σκόραρε για τη Ρίτας
21:25 | 09.05.2026
34-21 μείωσε ο Σαρτζιούνας
21:25 | 09.05.2026
Νάναλι (11 πόντους) και Μπάρτλεϊ (10 πόντους) οδηγούν τη Βασίλισσα στο 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο
21:25 | 09.05.2026
Τάιμ άουτ από τους Λιθουανούς, 7' για το ημίχρονο
21:24 | 09.05.2026
34-19 μαγικός Νάναλι, στο +15 η ΑΕΚ με τρίποντο του Αμερικανού
21:24 | 09.05.2026
31-19 απαντάει και πάλι με λέι απ ο Νάναλι, έφτασε τους 8 πόντους
21:24 | 09.05.2026
29-19 ακόμα ένα καλάθι από τον Μασιούλις
21:22 | 09.05.2026
27-17 νέο καλάθι του Μασιούλις από επιθετικό ριμπάουντ
21:21 | 09.05.2026
27-15 πολύ ωραίο λέι απ του Λεκάβιτσιους, καλό ξεκίνημα και στην 2η περίοδο
21:19 | 09.05.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με την ΑΕΚ να τα κάνει όλα τέλεια και να έχει διαφορά 10 πόντων (25-15)
21:18 | 09.05.2026
25-15 με τρίποντο του Λουκόσιους
21:17 | 09.05.2026
25-12 με 2 βολές του Νάναλι
21:16 | 09.05.2026
23-12 μεγάλο καλάθι του Νάναλι χωρίς ισορροπία
21:15 | 09.05.2026
Η ΑΕΚ κάνει το παιχνίδι της στην Μπανταλόνα και με τον Μπάρτλεϊ σε αυτή την κατάσταση μπορεί να ελπίζει για το τίτλο
21:15 | 09.05.2026
21-12 με τον Λεκαβίτσιους
21:14 | 09.05.2026
19-12 καλάθι του Μασιούλις μετά από τρία επιθετικά ριμπάουντ
21:14 | 09.05.2026
Έφτασε τους δέκα πόντους ήδη ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, 2:20 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
21:13 | 09.05.2026
19-10 νέο καλάθι του Μπάρτλεϊ
21:12 | 09.05.2026
17-10 τρομερό τρίποντο από τον Μπάρτλεϊ
21:12 | 09.05.2026
14-10 καλάθι και φάουλ του Μπρούνκε
21:10 | 09.05.2026
14-8 με δυναμικό λέι απ του Φίζελ
21:10 | 09.05.2026
12-8 με λέι απ του Μπάρτλεϊ
21:09 | 09.05.2026
Έντονη αψιμαχία του Μπάρτλεϊ με τον Χάρντινγκ μετά από ένα φάουλ του παίκτη της Ρίτας
Έσβησε γρήγορα ο καυγάς
21:07 | 09.05.2026
10-8 με 1/2 βολές του Εχόντας
21:06 | 09.05.2026
10-7 με τρίποντο του Μπρούνκε
21:05 | 09.05.2026
10-4 μεγάλο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου
21:03 | 09.05.2026
Καλό το ξεκίνημα της ΑΕΚ, το μόνο πρόβλημα είναι ότι δίνει αρκετές δεύτερες ευκαιρίες στους Λιθουανούς
21:03 | 09.05.2026
7-4 με φόλοου του Χαραλαμπόπουλου
21:02 | 09.05.2026
3-4 με καλάθι του Σαρτζιούνας
21:01 | 09.05.2026
3-2 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ από την κορυφή
20:58 | 09.05.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του τελικού
20:57 | 09.05.2026
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Πέρο Άντιτς κάθονται δίπλα δίπλα στα court seats του γηπέδου
20:57 | 09.05.2026
Γκουντάιτις, Μπρούνκε, Σαργιούνας, Παλιουνέκας, Σμιθ η πεντάδα της Ρίτας
20:52 | 09.05.2026
Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Γκρέι και Φιζέλ ξεκινούν για την ΑΕΚ
20:51 | 09.05.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των ομάδων
20:50 | 09.05.2026
Η ενδεκάδα της Ρίτας
Μαρτσιουλιόνις, Γκουντάιτις, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόντας, Μασιούλις, Λουκόσιους, Σαρτζιούνας, Σμιθ, Παλιουκένας
20:48 | 09.05.2026
Η δωδεκάδα της ΑΕΚ
Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Koυζμίνσκας, Αρσενόπουλος, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος
20:47 | 09.05.2026
Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, έχει πάρει ήδη τη θέση του δίπλα από το παρκέ
20:45 | 09.05.2026
Η Μάλαγα κατέκτησε την τρίτη θέση της διοργάνωσης επικρατώντας 85-80 της Τενερίφη στο μικρό τελικό
20:45 | 09.05.2026
Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Μάρτινς Κοζλόβσκις (Λετονία) και ο Χούλιο Ανάγια (Παναμάς)
20:43 | 09.05.2026
Η ΑΕΚ στοχεύει στον 4ο συνολικά ευρωπαϊκό της τίτλο και πρώτο μετά το 2018
20:20 | 09.05.2026
Η Ρίτας μπορεί να είναι για πρώτη φορά στον τελικό του BCL, όμως στο παρελθόν έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Το 2005 στη Σαρλερουά κόντρα στον Μακεδονικό το Uleb Cup και το 2009 στο Τορίνο επί της Χίμκι στην ίδια διοργάνωση.
20:16 | 09.05.2026
Πάνω από 1.000 οπαδοί της Ένωσης έχουν ταξιδέψει στην Μπανταλόνα για τον μεγάλο τελικό της ΑΕΚ με τη λιθουανική Ρίτας
20:16 | 09.05.2026
Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας για 2η φορά το Basketball Champions League. Η πρώτη ήταν το 2018 στον τελικό του ΟΑΚΑ
20:16 | 09.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο τελικό του
Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας