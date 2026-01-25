Ατρόμητος – Παναθηναϊκός live για την 18η αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο για την 18η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το τρίποντο για να ανέβουν στη βαθμολογική κατάταξη. Οι πράσινοι είναι στην 5η θέση με 25 βαθμούς και οι Περιστεριώτες 9οι με 16 βαθμούς.