Ατρόμητος – Παναθηναϊκός live για την 18η αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο για την 18η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το τρίποντο για να ανέβουν στη βαθμολογική κατάταξη. Οι πράσινοι είναι στην 5η θέση με 25 βαθμούς και οι Περιστεριώτες 9οι με 16 βαθμούς.
Καλό σουτ του Τσιριβέγια, η μπάλα στα χέρια του Χουτεσιώτη
Ο Ούρουνεν έκανε καλό σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Με αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, αφού Μπόκος και Πάντοβιτς αντικαταστάθηκαν από τους Τσιριβέγια και Ρενάτο
Σε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες έκαναν ελάχιστες φάσεις για γκολ, με τον Ατρόμητο να χάνει και πέναλτι, για το 0-0 στο 45'. Ικανοποιημένος με το ισόπαλο αποτέλεσμα πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός.
Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο
Άσχημη κεφαλιά του Τετέι, μετά από σέντρα από αριστερά για τον Παναθηναϊκό
Μετά από γύρισμα από δεξιά, ο Μπάκου έκανε με τη μία το πλασέ, αλλά δεν βρήκε εστία
Από ενέργεια του Τσαντίλα, ο Γιουμπιτάνα σούταρε με τη μία, αμαρκάριστος μπροστά από τον Λαφόν, αλλά έστειλε την μπάλα μακριά άουτ
Πολλά φάουλ και κακές επιλογές και από τις δύο ομάδες στο πρώτο μισάωρο του αγώνα
Χωρίς φάση το ματς, με το πέναλτι να είναι η μοναδική "απειλή" για την εστία και στις δύο πλευρές του γηπέδου
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει την κατοχή της μπάλας μετά το χαμένο πέναλτι του Ατρομήτου
Στο γήπεδο και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Σαντίνο Αντίνο
Ο Μίρχοφ εκτέλεσε στη γωνία της εστίας του Παναθηναϊκού, αλλά ο Λαφόν εκτινάχθηκε και απέκρουσε
Ο Γιουμπιτάνα έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και ο Λαφόν τον ανέτρεψε για το πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου
Και έδωσε φάουλ τελικά ο διαιτητής και όχι κόρνερ που έδειξε ο βοηθός
Έχει τραυματιστεί ο Τουμπά στη φάση
Πρώτο κόρνερ στο ματς για τον Ατρόμητο
Ανοιχτό ματς στο ξεκίνημα του αγώνα
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο Περιστέρι
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν μεταξύ τους και στο Κύπελλο Ελλάδας στο Περιστέρι, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 2-1, χάρη σε γκολ των Τσέριν και Μλαντένοβιτς
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 1-0 χάρη σε γκολ του Τσέριν
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βεργέτης, με τον Κατσικογιάννη στο VAR
Ατρόμητος: Αθανασίου, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Παλμεζάνο, Παπαδόπουλος, Κίνι, Αμπαρτζίδης, Μήτογλου, Τσούμπερ, Τζοβάρς
Παναθηναϊκός: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Πελίστρι, Σφιντέρσκι
Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Μανσούρ, Μουντές, Ούρονεν, Τσιγγάρας Μουτουσαμί, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσαντίλας
Λαφόν, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί, Πάντοβιτς, Τετέι
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πάντως αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Χαμηλά στη βαθμολογία βρίσκεται όμως και ο Ατρόμητος, που έχει μόλις 16 βαθμούς στη σεζόν
Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ματς πρόκρισης στο Europa League, αλλά χρειάζεται τη νίκη και στη Super League, για να μη μείνει ακόμη πιο πίσω από την πρώτη 4άδα της βαθμολογίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ατρόμητος - Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Super League