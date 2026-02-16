Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Επτάψυχοι οι Σερραίοι στο Περιστέρι παρά το αριθμητικό μειονέκτημα

Ο Πανσερραϊκός πήρε σημαντικό βαθμό κόντρα στον Ατρόμητο χάρη στο γκολ του Τεϊσέιρα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Βραζιλιάνος έκανε το 2-2 στο Περιστέρι για να μοιράσει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό, μετά την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο Ατρόμητος στο 25′ κέρδισε πέναλτι για μαρκάρισμα του Κάλινιν πάνω στον Μανσούρ μέσα στην περιοχή του Πανσερραϊκού. Η παράβαση δόθηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Ο Τσούμπερ ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0 στο Περιστέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε με γκολ του Λύρατζη στο 32′. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής σούταρε με δύναμη μέσα από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιβάν στο 63′ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τους Σερραίους με παίκτη λιγότερο μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο πάικτης του Πανσερραϊκού αποβλήθηκε, επειδή σήκωσε ψηλά το πόδι του και βρήκε ελαφρά τον αντίπαλό του στο γόνατο.

Ο Ατρόμητος έχασε τεράστια ευκαιρία στο 69′ με τον Μίχορλ να σουτάρει σε σχεδόν ανυπεράσπιστη εστία και τον Καλίνιν να διώχνει με το σώμα την μπάλα λίγο πριν περάσει τη γραμμή.

Ο Μουτουσαμί στο 87′ πέτυχε ένα ασύλλυπτο γκολ με βολέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, που κατέληξε στο «παράθυρο» της εστίας του Τιναλίνι και πανηγυρίστηκε έξαλλα στο Περιστέρι, αφού όλα έδειχναν ότι θα έδινε τη νίκη στον Ατρόμητο.

Ο Τεϊσέιρα, όμως, είχε αντίθετη άποψη μιας και καταπληκτική κεφαλιά στο 93′ ισοφάρισε ξανά για τους Σερραίους, που δεν ήθελαν να «πεθάνουν» στην αναμέτρηση, παρά την κόκκινη κάρτα που είδε ο Ιβάν στο 63′.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και ο Ατρόμητος έχασε μία τεράστια ευκαιρία να πάρει το τρίποντο που θα τον έφερνε κοντά στην 8η θέση της Super League.

Ο Πανσερραϊκός παραμένει στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος με 9 βαθμούς και θα πρέπει να κάνει αρκετές νίκες για να καταφέρει να σώσει τη χρονιά. Ο Ατρόμητος είναι 9ος με 21 βαθμούς και απέχει τρεις από τον 8ο ΟΦΗ, ο οποίος έχει παιχνίδι λιγότερο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57΄Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57΄Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80΄Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (68΄Πνευμονίδης), Τσούμπερ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Καλίνιν, Τσαούσης (88΄Μασκανάκης), Ομεονγκά (88΄Ριέρα), Δοϊρανλής, Σαλάμ (79΄Μπρουκς), Τεϊσέιρα (95΄Καρέλης), Ιβάν.