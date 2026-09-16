Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1: Πρώτη νίκη με γκολ του Μύθου για τους Θεσσαλονικείς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι και για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, με το 1-0 επί του Ατρομήτου. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ένα γκολ του Μύθου στο 20ο λεπτό του αγώνα, ήταν αρκετό για να χαρίσει το θετικό αποτέλεσμα στον ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου, αφού οι δύο ομάδες έχασαν αρκετές ευκαιρίες στη συνέχεια, χωρίς όμως να βρουν ένα ακόμη γκολ.

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Μετά το πρωτάθλημα έτσι, οι Θεσσαλονικείς νίκησαν τους Περιστεριώτες και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, για να φθάσουν στους 4 βαθμούς στη League Phase, με τον Ατρόμητο να μένει στους 3 βαθμούς της πρεμιέρας.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και έχασε δύο καλές ευκαιρίες στο 4′ και το 11′, με τον Καμαρά να αστοχεί σε κεφαλιά εξ επαφής με την εστία και τον Μύθου να στέλνει την μπάλα άουτ με τον ίδιο τρόπο, σε πιο δύσκολη φάση.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που σκόραρε στο τρανζίσιον, με τον Κένι να κάνει ωραίο γύρισμα από δεξιά και τον Μύθου να σκοράρει με πλασέ με τη μία από το ύψος του πέναλτι, για το 1-0 στο 20′.

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Ο Κένι ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα του Ατρομήτου στο ματς και από τα πόδια του, οι Θεσσαλονικείς δημιούργησαν δύο ακόμη ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους, “πίεσαν” αρκετά την άμυνα του ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφεραν να “απειλήσουν” ουσιαστικά, με την ομάδα του Λίσι να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα.

Για να συμβεί αυτό βέβαια, χρειάστηκε να ακυρωθεί και ένα πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής σε μαρκάρισμα στον Πνευμονίδη στην περιοχή, αλλά δεν εκτελέστηκε τελικά, μετά από υπόδειξη του VAR.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ μπήκε και πάλι πιο δυνατά στο ματς και είχε δύο καλές στιγμές με τον Άλι και τον Καμαρά, αλλά δεν κατάφερε και πάλι να βρει ένα δεύτερο γκολ.

Ο Ατρόμητος από την πλευρά του δημιούργησε τις δικές του ευκαιρίες για την ισοφάριση, αλλά οι τελικές προσπάθειες των Τσούμπερ, Καραμάνη και Τσαντίλα δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η καλύτερη φάση μετά την ανάπαυλα ήρθε στο 70′ για τους Θεσσαλονικείς, με τον Άλι να κάνει ξανά ωραία ενέργεια από αριστερά και να σουτάρει με το δεξί για να στείλει την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών της εστίας των γηπεδούχων.

Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε στη συνέχεια να βρει από την πλευρά του μία μεγάλη φάση για να φθάσει στην ισοφάριση και το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Λύρατζης(46′ Μουντές), Ούρονεν, Καραμάνης(69′ Τσιλούλης), Μουτουσαμί Σερτζίνιο(80′ Παπαδόπουλος), Τσούμπερ(56′ Περέα), Πνευμονίδης, Τσαντίλας(69′ Κώτσης)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο(66′ Εντιαγέ), Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς(58′ Ζαφείρης), Γιάκιτς, Καμαρά(66′ Πέλκας), Άλι(86′ Σανταμαρία), Χατσίδης, Μύθου(66′ Μπαταούλας)