Αθλητικά

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη League Phase – Δείτε φάσεις και γκολ

«Έπιασε» τον Ολυμπιακό στην κορυφή ο Παναθηναϊκός
Ο Ουναΐ
Ο Ουναΐ πανηγυρίζει στο Κηφισιά - Παναθηναϊκός / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ πέρασε ξανά από το Περιστέρι με 1-0 επί του Ατρομήτου, όπως και ο Άρης κόντρα στο Μαρκό για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Με σόου του Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στην Ελλάδα, κάνοντας και το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ενώ ΠΑΟΚ και Άρης πανηγύρισαν τις πρώτες τους νίκες στη διοργάνωση και έφθασαν στους 4 βαθμούς.

Μαζί τους είναι πλέον στη βαθμολογία της League Phase και ο Αστέρας Τρίπολης που “άλωσε” με 3-0 την έδρα της Νίκης Βόλου, αλλά στην κορυφή είναι προς το παρόν, μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.

Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3

Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30: Καλαμάτα – ΑΕΛ

17:45: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της League Phase

1. Ολυμπιακός 6
2. Παναθηναϊκός 6
3. Αστέρας Aktor 4
4. ΟΦΗ 4
5. Άρης 4
6. ΠΑΟΚ 4
7. ΑΕΚ 3
8. Ατρόμητος 3
9. Καλαμάτα 1
10. Βόλος Elabet 1
11. Μαρκό 1
12. Κηφισιά 1
13. Πανσερραϊκός 0
14. ΑΕΛ 0
15. Νίκη Βόλου 0
16. Νέστος Χρυσούπολης 0

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