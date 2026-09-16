Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη League Phase – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ πέρασε ξανά από το Περιστέρι με 1-0 επί του Ατρομήτου, όπως και ο Άρης κόντρα στο Μαρκό για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Με σόου του Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στην Ελλάδα, κάνοντας και το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ενώ ΠΑΟΚ και Άρης πανηγύρισαν τις πρώτες τους νίκες στη διοργάνωση και έφθασαν στους 4 βαθμούς.
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Μαζί τους είναι πλέον στη βαθμολογία της League Phase και ο Αστέρας Τρίπολης που “άλωσε” με 3-0 την έδρα της Νίκης Βόλου, αλλά στην κορυφή είναι προς το παρόν, μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3
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Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
16:30: Καλαμάτα – ΑΕΛ
17:45: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Η βαθμολογία της League Phase
1. Ολυμπιακός 6
2. Παναθηναϊκός 6
3. Αστέρας Aktor 4
4. ΟΦΗ 4
5. Άρης 4
6. ΠΑΟΚ 4
7. ΑΕΚ 3
8. Ατρόμητος 3
9. Καλαμάτα 1
10. Βόλος Elabet 1
11. Μαρκό 1
12. Κηφισιά 1
13. Πανσερραϊκός 0
14. ΑΕΛ 0
15. Νίκη Βόλου 0
16. Νέστος Χρυσούπολης 0