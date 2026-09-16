Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη League Phase – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ πέρασε ξανά από το Περιστέρι με 1-0 επί του Ατρομήτου, όπως και ο Άρης κόντρα στο Μαρκό για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Με σόου του Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στην Ελλάδα, κάνοντας και το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ενώ ΠΑΟΚ και Άρης πανηγύρισαν τις πρώτες τους νίκες στη διοργάνωση και έφθασαν στους 4 βαθμούς.

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Μαζί τους είναι πλέον στη βαθμολογία της League Phase και ο Αστέρας Τρίπολης που “άλωσε” με 3-0 την έδρα της Νίκης Βόλου, αλλά στην κορυφή είναι προς το παρόν, μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.

Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3

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Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30: Καλαμάτα – ΑΕΛ

17:45: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της League Phase

1. Ολυμπιακός 6

2. Παναθηναϊκός 6

3. Αστέρας Aktor 4

4. ΟΦΗ 4

5. Άρης 4

6. ΠΑΟΚ 4

7. ΑΕΚ 3

8. Ατρόμητος 3

9. Καλαμάτα 1

10. Βόλος Elabet 1

11. Μαρκό 1

12. Κηφισιά 1

13. Πανσερραϊκός 0

14. ΑΕΛ 0

15. Νίκη Βόλου 0

16. Νέστος Χρυσούπολης 0